3 Un esperado regreso

Este concierto se enmarca dentro de la gira ‘Loco por cantar’ con la que ha regresado al país donde debutó en 1971. Después de siete años sin pisar la capital rusa, Raphael había generado una gran expectación entre sus fans que hace unos días le podían ver en San Petersburgo. “El Conciertazo de anoche en San Petersburgo fue lo más de lo más!! Mucha pasión y emoción entre el público que me llegaba hasta mí haciendo que me emocionara más de una vez. Me enterraron en flores, literalmente! Fue maravilloso!! Naturalmente que volveré a Rusia!!!”, aseguraba en su perfil de Instagram.