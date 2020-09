La colaboradora ha recriminado la actitud de su excompañera ante la tormenta mediática que está protagonizando.

Una vez más, Belén Esteban ha criticado con dureza a Carmen Borrego. Ya son tres semanas en las que su excompañera ocupa todos los titulares. Su enfrentamiento con Antonio David Flores, sus polémicas declaraciones sobre el distanciamiento entre su hija Rocío Carrasco y Rocío Flores o sus palabras sobre sus deseos de volver a ‘Sálvame’ han dado mucho que hablar en el programa.

Este fin de semana, la hija de María Teresa Campos se sentaba en ‘Viva la vida’ en son de paz. Cansada de ser protagonista de la tormenta mediática que se ha desatado entre ella, dejaba clara su intención de zanjar toda polémica. «Llega un momento en el que uno tiene la necesidad de que todo se cierre», reconocía. Quiere poner fin a este vendaval por el bien de sus hijos: «A lo mejor lo pasan peor ellos», detallaba. «Me considero una buena madre. No quiero que sufran». Asimismo, entonaba el ‘mea culpa’ ante las críticas que ha recibido de sus compañeros de ‘Sálvame’: «Las asumo, he sido yo la que me he expuesto. Si no estás preparado para eso, no lo hagas». Y hacia referencia a sus dificultades económicas: «Todo no vale. Hay veces que merece la pena y otras que no», comentaba, en referencia a sus vilipendiadas declaraciones.

Belén responde a las recientes declaraciones de Carmen Borrego

La de Paracuellos del Jarama no ha tardado en dar respuesta a las últimas declaraciones de Carmen. Como es habitual entre ‘Viva la vida’ y ‘Sálvame’, las respuestas entre los colaboradores de un programa y otro son como pelotas en un juego de tenis: pasan de un lugar a otro sin perder nunca el ritmo. «No queda fatal decir que estás en un momento económico. No es malo. A todo el mundo en algún momento le ha pasado», señalaba. «Pero llevamos tres semanas… Entiendo el respeto a tus hijos. Como madre te entiendo. Pero es muy fácil desmontarte, Carmen. Y conociendo a Terelu creo que algo te habrá dicho», añadía.

La madrileña entiende que «cuando la necesidad aprieta» a veces se hacen cosas que no apetece hacer. «Aquí ha habido muchos días que nos hemos ido hechos polvos», declaraba. Y recordaba que cuando Carmen y Terelu formaban parte de la plantilla de ‘Sálvame’ estaban, en cierto modo, amparadas por la dirección. Creo que a Terelu la movida de su hermana cuando se fue se lo tomó muy mal, pero cuando aquí hemos hablado de un tema que no le ha gustado… Yo muchas veces me he sentido muy protegida».

«¿Que no tienes dinero? ¡Trabaja!»

«De verdad, todos los fines de semana dices algo en contra de este programa. ¡Si nosotros decimos lo que vosotros decís!», añadía Belén Esteban. Belén ha reconocido que siente aprecio por su excompañera, pero considera que su actitud es reprochable. Hace dos semanas manifestaba abiertamente su indignación al conocer el contenido de su entrevista más polémica. «No te entiendo. ¿Que no tienes dinero? ¡Trabaja!», le echaba en cara. «Entiendo que te sintieras mal en algún momento… Ahora te has ido a ‘Viva la vida’ ¿Y con lo que has dicho de ‘Sálvame’ quieres volver?».

«Yo he vendido mi vida, he vendido mis situaciones, pero no he vendido la vida de los demás. ¿Y utilizas a Rocío Flores y a Rocío Carrasco? ¿Cada dos semanas vamos a tener un titular?», explicaba la ex de Jesulín de Ubrique. También la atacaba con dureza: «¡Eres una cobarde! Hay que ser valiente, Carmen. Quiero verte valiente en ‘Viva la vida’. Emma, el sábado pregúntale por qué en tu programa no habla de Rocío Carrasco y de Rocío Flores. ¡A ver si es valiente y habla!».

Belén Esteban nunca ha ocultado que siente especial afecto hacia Rocío Flores, a la que ha defendido a capa y espada en multitud de ocasiones. Por eso no tolera que Carmen Borrego haya hablado públicamente de la inexistente relación entre la joven y su madre. «Que hable de Antonio David lo entiendo, pero que hable de la niña. ¿Tú sabes cómo está la niña?», se lamentaba. «Carmen, nunca he hablado así de ti, pero me parece muy mal lo que has hecho».