Rafael Amargo ha salido este jueves de los calabozos de la comisaría de Leganitos donde ha pasado las últimas horas acusado de tráfico de drogas

Este martes, se conocía la detención del artista Rafael Amargo en Madrid por un presunto delito de tráfico de drogas en la llamada ‘operación Corax‘ (Cuervo) de la Policía Nacional. Tras 48 horas en los calabozos de la comisaría de Leganitos, esta misma mañana de jueves, poco después de las 11 horas y media de la mañana, el bailarín salía esposado de las instalaciones para poner rumbo a los juzgados donde ha sido llamado a declarar junto a los otros tres implicados en el caso.

En torno a las 11 y media de la mañana salía de los calabozos

Tras varios registros, se habrían encontrado ciertas cantidades de diversas sustancias ilegales en un amplio abanico de variedades. Ahora, se tiene que enfrentar ante el juez y responder a las preguntas como acusado de organización criminal y tráfico de drogas.

Rafael Amargo ha salido de la comisaría esposado, escondiendo su rostro bajo una capucha en estampado militar, cabizbajo y sin querer mirar a las cámaras y medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones intentando captar el momento de su salida y cómo lo hacía esposado. Ha salido acompañado de su productor, que también está detenido por los mismos delitos. En el siguiente vídeo, podéis ver ese preciso momento en el que el bailarín abandona los calabazos de una céntrica comisaria para poner rumbo a los juzgados en un coche patrulla.

Vídeo de Europa Press

[(lista_enlaces]

Rafael Amargo ha llegado a los juzgados junto a su pareja

Tras recorrer el camino pertinente en el coche patrulla, minutos después de su salida de los calabozos, ha llegado hasta los Juzgados de Plaza de Castilla. Hasta allí se ha tenido que desplazar para declarar ante el juez. Rafael Amargo no ha llegado solo. Lo ha hecho en compañía de su pareja, Luciana Bongianino, una mujer de origen argentino afincada en España. A continuación, el momento de la llegada del bailarín y su mujer en un coche patrulla a los Juzgados de Plaza Castilla donde va a ser interrogado por un juez y tendrá que responder por dos delitos, el de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Vídeo de Europa Press

Como hemos comentado anteriormente, también se detuvieron a otras tres personas entre las que se encuentran su productor y su pareja. Ahora, todos tendrán que enfrentarse a las preguntas del juez. Será el juez quien dictaminará si pasará a libertad o por el contrario volverá a los calabozos hasta que se aclare este turbio asunto.

El abogado del bailarín reveló detalles

Este miércoles en la noche, el abogado defensor de Rafael Amargo, Cándido Conde Pumpido, habló para los medios para aclarar algunos aspectos de esta detención. Según el letrado, Rafael Amargo no trafica con drogas y todas las variedades de sustancias ilegales que han sido encontradas en su domicilio, confirmadas por la propia policía, son exclusivamente para consumo propio. “No es cierto que se haya encontrado droga en su domicilio, por lo menos no en cantidades que se puedan entender como ordenadas para el tráfico, en cantidades que no puedan estar en un consumidor y eso hace que entendamos que no puede haber mañana una medida cautelar contra él”.