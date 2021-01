La obra de ‘Yerma’ de Rafael Amargo ha llegado a su fin en el Teatro de La Latina. No obstante, el coreógrafo está buscando otra sala.

revista SEMANA que ha dado mucho que hablar. El coreógrafo ha demostrado una vez más que no tiene miedo al qué dirán e incluso se ha dirigido directamente a familia«. Una revelación que se suma también al hecho de que sea él mismo el que cuente en nuestro medio que ‘Yerma‘ llega a su fin en el Teatro de La Latina. Este domingo el artista cerrará una etapa muy bonita a nivel profesional y se despedirá de la obra que tantas sonrisas le ha sacado desde su estreno. Esta fue, sin duda alguna, su tabla de salvación cuando fue puesto en libertad tras ser detenido por tráfico de drogas y organización criminal y así lo ha repetido el granadino en cada una de sus apariciones. El escenario le ayudaba a evadirse, así como el trabajo incansable que conllevaban sus ensayos, por lo que el fin de la obra supone para él una gran tristeza. Rafael Amargo se ha confesado este miércoles en una entrevista exclusiva en laque ha dado mucho que hablar. Elha demostrado una vez más que no tiene miedo al qué dirán e incluso se ha dirigido directamente a María Patiño , a quien le ha declarado la guerra: «Que tenga cuidado. Ella también tiene«. Una revelación que se suma también al hecho de que sea él mismo el que cuente en nuestro medio que ‘‘ llega a su fin en el. Esteel artista cerrará una etapa muy bonita a nivel profesional y se despedirá de laque tantas sonrisas le ha sacado desde su. Esta fue, sin duda alguna, sucuando fue puesto en libertad tras ser detenido pory así lo ha repetido elen cada una de sus apariciones. El escenario le ayudaba a evadirse, así como elincansable que conllevaban sus ensayos, por lo que el fin de la obra supone para él una gran tristeza.

Rafael Amargo ha desvelado lo que supone para él esta obra teatral. «Yerma me ha devuelto las ganas de tirar para adelante en estos tiempos quebrantables y confusos, por eso, lo que salva, cura y da fortaleza es que la obra ha sido y esta siendo un apoyo y aval inmenso parecido al éxito que tuve con ‘Poeta en New York'», ha dicho el gran bailaor. Asegura que para él actuar le da salud, por lo que «hay Yerma para rato». Sin embargo, no será en el teatro en el que los espectadores acudían hasta ahora para ver las funciones, si no en otra sala o lugar de la capital. Para cumplir este sueño y que se haga realidad, Amargo se está esforzando por encontrar un teatro a la altura. «C on pena de terminar aquí, pero estoy buscando algo para quedarme en Madrid. Ya viene la siguiente compañía, estoy buscando otro sitio», ha asegurado el artista estos días.

Vídeo: Gtres

Tras un éxito más que demostrable y con toda la atención puesta en esta obra que estuvo a punto de no estrenarse, Rafael Amargo tiene miedo a este final. «¿Sabes el miedo que me da? Que cuando se acabe Yerma en La Latina, seguramente me va a pasar algo malo», ha dicho el granadino en la entrevista exclusiva a esta revista. Sin dar más detalles al respecto, Amargo aseguró que la compañía era consciente de su agotamiento, por lo que habían adelantado el final una semana antes de lo previsto. A pesar de que la taquilla sí estaba dando los resultados esperados, el 31 de enero el bailaor echa el cierre a una obra que le ha hecho muy feliz. Para él ha sido un soplo de aire fresco y le ha ayudado a mantener la mente ocupada cuando estaba en el ojo de la justicia.

Las entradas, dadas las restrictivas medidas de la Comunidad de Madrid por el covid, y la tercera ola, han sido rebajadas un 20 por ciento, lo que ha ayudado a mejorar todavía más la taquilla. Será el próximo 4 de febrero cuando comience ‘Viejo amigo Cicerón’, obra encarnada por José María Pou.