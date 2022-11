El pasado fin de semana, Rafa Mora fue visto en un pueblo de Toledo desorientado y aturdido. Las imágenes, emitidas en ‘Fiesta’, tenían lugar tras una noche en la que el colaborador estuvo de fiesta con unos amigos. «Fue una situación complicada», ha explicado el de Valencia, quien ha negado de manera rotunda haber estado bajo los efectos del alcohol. No sabe si le echaron algo en su copa o quizás cogió por error la de otra persona, pero está seguro de que hasta un determinado momento de la noche sabía perfectamente lo que hacía: “Empiezo a notar y es cuando llega el problema, que se me duermen las piernas y empiezo a tener mucho calor, me empiezo a agobiar y con la sensación de que me desplomaba, una flojera muy grande”.

Ha sido el programa ‘Fiesta’ la que ha hablado de unas unas imágenes muy alarmantes de Rafa Mora. Estas no se han emitido, pero recogen una secuencia en la que se vería al colaborador con dificultades para moverse tras una noche de fiesta en una localidad de Toledo. Al parecer, hubo una petición de mano por sorpresa y que, tras un rato en un after, recogió su copa de una mesa y empezó a encontrarse mal. Mora ha contado su versión en ‘Sálvame’ y se ha mostrado enfadado ya que está en juego su imagen: “Si quieres proteger mi imagen el daño ya estaba hecho”.

Rafa Mora, cabreado por las imágenes que se han grabado en su noche de fiesta