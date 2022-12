Elena Huelva se ha convertido en todo un referente en la lucha contra el cáncer. Hace apenas unas horas daba malas noticias desde sus redes sociales, donde cuenta ya con más de 618.000 seguidores. Después de unos días complicados, la joven ha anunciado que le han descubierto una enfermedad en la tráquea. A pesar de que siempre se ha mostrado de lo más positiva, ella ha querido hacer un vídeo para agradecer todo el cariño recibido todo este tiempo contando el problema de salud que le han descubierto, entre lágrimas.

A sus 20 años, lleva cuatro años luchando contra el cáncer y hace unos días hacía público que su estado de salud había empeorado. Esta semana, durante una visita a Madrid para acudir al estreno de ‘La Última’, la serie de Aitana y Miguel Bernardeu, la joven tuvo que ser ingresada en el hospital. «Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre», eran las palabras que acompañaba a su vídeo.

La joven explica que le habían encontrado una enfermedad en la tráquea. «Es muy peligroso, porque como sabéis es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase yo ya he ganado, y sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero«, aseguraba. «Quiero que siempre recordéis la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas, y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, que nos vamos a seguir viendo, que os quiero. Y que mis ganas ganan, siempre«, finalizaba.

Pero, ¿quién es esta joven que ha conseguido ser amiga de reconocidos rostros de nuestro país? Su lucha contra el cáncer la ha estado contando siempre a través de su perfil de Instagram, lo que le ha llevado a convertirse en una de las ‘influencers’ más conocidas. Ya cuenta con más de 618.000 seguidores y muchos de estos seguidores son rostros conocidos de nuestro país. Sara Carbonero, Manuel Carrasco o Ana Obregón han demostrado en más de una ocasión que son grandes apoyos.

Manuel Carrasco la ha visitado varias veces en el hospital

Aitana es una de sus cantantes favoritas

Esto le ha hecho ser invitada a muchos eventos públicos. Aunque la salud no siempre le permite asistir, cuando puede hacerlo le hace muy feliz. De hecho, quiere exprimir al máximo su vida. Si tiene oportunidad de acudir a estrenos de películas o series o incluso a entregas de premios, lo hace encantada.

Cuando la salud se lo permite, Elena hace las maletas para viajar hasta nuevos lugares, como París. El pasado mes de junio no dudó en hacer las maletas para conocer los rincones más especiales de la ciudad, así como visitar el parque más conocido y con más magia, Disneyland París.