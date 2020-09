Kiko Matamoros celebró por todo lo alto que está más recuperado, pero lo hizo solo con su novia, Marta López, y parte de sus hijos. Al resto les manda una pullita a través de un mensaje en sus redes sociales.

Kiko Matamoros se va encontrando cada día mejor. El colaborador de ‘Sálvame’ no está todavía al 100%, pero lo cierto es que poco a poco va retomando su vida normal. Para volver al trabajo parece que todavía le quedan unos días, pero Kiko está más positivo que nunca cuando se encuentra en plena recuperación. No hay nada que le guste más al colaborador que salir a comer o a cenar a sitios de moda en Madrid, por lo que cuando ha tenido la oportunidad, ha cumplido este deseo.

El colaborador de ‘Sálvame’ se ponía este pasado lunes sus mejores galas para salir a cenar. Pero no lo hacía solo. Y es que Kiko Matamoros tenía una cita muy especial que le iba a llevar a reencontrarse con parte de sus hijos para celebrar las buenas noticias sobre su estado de salud.

«Gracias a todos los que me ayudasteis anoche a sentirme mejor @martalopezalamo @diegomatflo @_lmflores @benjiaparicio @dr.carlabarber«, escribía Kiko Matamoros junto a una instantánea en la que aparece junto a su hija Laura Matamoros. Muy sonrientes y relajados, disfrutaron de una cena familiar, pero en la que por supuesto, hubo ausencias.

Kiko está muy agradecido por la noche tan especial que pasó

De hecho, el mensaje de Kiko se entiende como una pullita al resto de sus hijos, puesto que ha etiquetado a los que sí estuvieron junto a él en esta cita tan especial en familia. Además de Laura -que fue acompañado por su pareja, Benji Aparicio-, también estaba Diego Matamoros -acompañado por su novia, Carla Barber-. No faltó, por supuesto, la pareja del colaborador, Marta López, que se ha convertido en su apoyo más incondicional.

La ausencia de su hija Anita Matamoros

La gran ausente de la noche fue Anita Matamoros. La más joven del clan Matamoros no presume de tener una buena relación con su padre desde hace unos meses. El pasado fin de semana, Kiko volvió a explicar la nula relación que mantiene con la joven. El colaborador sacó a relucir su última conversación con su hija pequeña, que tuvo lugar el 15 de junio, y en la que no se notaba ni un ápice de enfado por parte de la influencer.

Sin embargo, horas más tardes, todo se torció a raíz de la llamada de una famosa peluquera en la que le pedía que Marta no volviera a su peluquería para evitar así conflictos con la hija de Makoke. Ese es uno de los motivos que desencadena la mala relación entre padre e hija.

El verdadero motivo de su mala relación

Ocurrió hace unos meses cuando el colaborador vio una foto de Anita Matamoros en el barco del ex de Makoke (y padre de Javier Tudela), algo que no comprendió y que no le sentó bien. «Una de las denuncias que Makoke le hace a este señor (su ex) es por un tema en el que se podían haber producido lesiones de mi hija cuando estaba en el seno materno. Para mí, como padre, es tremendamente doloroso, no sé si mi hija lo puede entender”, admitía con la voz entrecortada.