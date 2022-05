El pasado miércoles, Ana María Aldón presentó una colección de modelos especialmente confeccionados para la gala de ‘Sálvame Fashion Week’, un formato que llevaba seis años sin ser aprovechado y con el que la productora ‘La Fábrica de la Tele’ subía a numerosos colaboradores de ‘Sálvame’ encima de una pasarela. Fue una gran noche para la andaluza, quien demostró ante toda España su talento como diseñadora de moda. Como era de esperar, en una cita tan especial contó con la visita de su marido, Ortega Cano, quien la sorprendió con un precioso ramo de flores. Sin embargo, el reencuentro televisivo entre ellos resultó bastante frío. marido y mujer se saludaron frente a las cámaras con dos discretos besos en la mejilla y un «¿Qué tal? -Muy bien-. Me alegro que te guste» que no pasó por alto a nadie. ¿Es así como suelen tratarse el diestro y su pareja? Es la pregunta que le han formulado a Gloria Camila Ortega en el plató de ‘Ya son las ocho’. La respuesta de la joven ha sido muy sincera. No le ha hecho mucha gracia. Incluso ha lanzado una pullita a la mujer de su padre. «Si me pides sinceridad al 100%, yo veo un súper abrazo a Jorge Javier Vázquez que parece que son amigos desde hace 1.000 años, y luego a su marido, que va al plató…», ha espetado, dejando caer que no fue tan efusiva con el matador.

«Yo tengo la carrera de moda y un master», ha arrancado diciendo la colaboradora al valora el trabajo de Ana María. «Son muchas horas de trabajo y es una primera colección. Es verdad que no es mi estilo, es para personas más mayores. Para mí no es, pero para las señoras sí que es. Ella ha demostrado su estilo, ha presentado su coleccción y chapeau. A mí Ana me ha hecho trajes alguna vez y yo me he vestido de Ana, evidentemente a mi gusto y con lo que yo quería».

«Eché de menos un poco más de amor, de cariño y de contacto», dice Gloria Camila

Tras valorar las capacidades creativas de Ana María, la joven no ha dudado en lanzar una pulla a Ana María Aldón sobre la manera en la que recibió a su padre en los platós. «Yo no quería que fuese porque creo que era el momento de Ana porque es la diseñadora y la que tiene que mostrar sus trajes. Él decidió ir porque quería apoyarla porque sabe el trabajazo que hay detrás. Él va para darle un ramo de flores y para adorarla como diseñadora. Y por eso no se sentó delante ni nada. Él fue, lo hizo y se fue. Eché un poco de menos un poquito más de amor, un poquito más de efusividad, un poquito más de cariño y de contacto, pero imagino que serán los nervios del momento, que estás en tensión. No sé».

«Él se sienta detrás porque no quiere ser protagonista ni quiere llamar la atención», apuntaba Gloria Camila. «No llamó la atención ni nada. Es muy discreto, ya lo sabéis. Va porque el programa también se lo pide. Fue, le dio el ramo de flores, le dio dos besos y se fue. No tenía nada más que hacer allí». Por último, dejaba claro que Ortega Cano no se cruzó con Rocío Carrasco en ningún momento: «No hubo reencuentro, él entró de público».