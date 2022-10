La vida de Ortega Cano ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses, donde un distanciamiento con Ana María Aldón ha sido el gran protagonista. El diestro, además, se enfrenta a las declaraciones de Rocío Carrasco en ‘El nombre de Rocío’ donde cuestiona el amor entre el torero y su madre, Rocío Jurado. Sin embargo, a pesar de la ruptura y de todo lo que está contando la empresaria, Ortega Cano está muy tranquilo. Durante sus últimas apariciones públicas, ha aparecido más nervioso e incluso ha estallado en diferentes ocasiones contra la prensa. En esta ocasión, se ha mostrado mucho más calmado y ha hablado sobre sus próximos pasos.

¿Habrá una segunda oportunidad entre el diestro y Ana María Aldón?

El torero ha hablado en ‘Sálvame‘ sobre en qué punto se encuentra ahora mismo: «Vamos haciendo lo que se puede intentado de sobrellevarlo lo mejor posible». A pesar de que Ana María Aldón aseguró que su relación con Ortega Cano estaba rota y no había vuelta atrás, el diestro cree que todavía pueden darse una segunda oportunidad. «Bueno, son cosas que se dicen pero después no se hacen. Yo creo que sí que habrá una reconciliación. Sería lo más natural. Tenemos un niño que es una joya y yo creo que se determinará de esta forma«, ha dicho referente a su relación. Un tema que no ha querido hablar durante estas últimas semanas.

Ortega Cano responde a Rocío Carrasco

Sobre las polémicas declaraciones de Rocío Carrasco, Ortega Cano asegura que él no quiere «desmentir nada. Mi vida es transparente y mi vida la sabe todo el mundo. Ella que se invente lo que se está inventando. Los abogados y los jueces tendrá la última palabra«, dice dando a entender que va a emprender acciones legales contra la hija de la artista. Una noticia que llega justo a la vez que conocemos que Rocío Carrasco también va a hacer lo propio contra Rosa Benito por acusarla de falsificación de documentación en su serie documental.

Ortega Cano asegura que «es mentira. Mentira como una torre de grande» los supuestos disgustos que él le ha dado a Rocío Jurado: «Ella estaba enamoradísima de mí y yo de ella«, dice. El torero no ha querido entrar en más detalles sobre su relación y asegura que sobre los pagos médicos de Houston eso son cuestiones privadas, que no va a hacerlas públicas.

Estas declaraciones las ha visto en directo Rocío Carrasco, que estaba al teléfono con Jorge Javier Vázquez. «Es lo mejor que puede hacer. Cuando te he dicho que esta mañana estaba en el despacho de abogados otro de los temas que he tratado ha sido esto. Que lo haga, que esta tardando. Lo que tiene que hacer es hacerlo porque a mi me hace un favor que no te puedes ni imaginar porque de esa forma sabría todo el mundo lo que él es y lo que él ha significado en la vida de mi madre», ha respondido la empresaria. «Yo le puedo recordar a José momentos, situaciones, lugares. Tengo gente de Nueva York, de El Rocío, de La Moraleja. ¿Se acuerda, Ortega Cano? ¿De lo que pasó en La Moraleja? ¿De muchos sitios que le van a ir diciendo?», ha sentenciado.