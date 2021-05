El colaborador de televisión lleva días luciendo unos guantes en sus manos durante sus apariciones en el plató de ‘Sálvame’ y este es el motivo que le obliga a llevarlos.

Kiko Hernández lleva días luciendo unos guantes en sus manos durante sus apariciones en el plató de ‘Sálvame’. Han sido muchos los que se han preguntado por qué el colaborador de televisión tiene que llevar esta prenda, sobre todo a través de las redes sociales. Aunque él ha preferido no desvelar qué problema de salud le obliga a proteger sus manos, hace apenas unos días Jorge Javier Vázquez le hacía un apunte sobre este prenda.

«Me aterrorizan esos guantes negros», le dedicaba el presentador de televisión a su compañero de trabajo. Kiko Hernández permanecía en silencio y prefería no decir el motivo que le lleva a lucirlos. Aunque en un principio llevaba solo uno, con el paso de los días, el colaborador se veía en la obligación de ponerse otro en la otra mano.

Pero echando la vista atrás podemos conocer el motivo que le obliga a llevar estos guantes. Y es que desde hace unos años, el colaborador de televisión ya explicó en una ocasión que tiene una enfermedad degenerativa y que le provoca problemas de movilidad y molestias. Para disminuir las molestias, Kiko Hernández tiene que llevar los guantes hasta que los dolores remitan.

Kiko Hernández volvía a lucir guantes compresores este jueves

Se trata de la enfermedad artritis psoriásica, que le diagnosticaron hace unos años. Él mismo habló de esto hace un tiempo en una entrevista. «No puedo mover bien la mano derecha porque me dan pinchazos y tengo los dedos inmóviles», confesó en una revista. Este problema no solo le preocupa por las molestias que le provoca, también porque supone un problema para el día a día con sus hijas.

Ya ha tenido otros problemas de salud

Este problema le obliga a llevar estos guantes que ejercen presión y hace que mitigue el dolor y las molestias. No es la primera vez que Kiko Hernández acude al plató de su programa a pesar de tener un problema de salud. Hace unos meses llegaba en silla de ruedas por un problema de lumbalgia. «Me decís qué hace el abuelo de Kiko Hernández en el plató?», empezaba diciendo Carlota Corredera nada más empezar con la emisión del programa en tono de broma al ver a su compañero.

«Kiko ayer me quedé muy preocupada…», empezaba diciendo Carlota en 30 de diciembre de 2020. David Valldeperas, que era consciente de que lo pasó mal en estos días pasados, quiso reconocer su esfuerzo: «Tenemos que agradecerle el esfuerzo que hizo ayer y que ha hecho hoy», empezaba diciendo el director de ‘Sálvame’.

David quiso contar cómo vivió la llamada de Kiko cuando este le dijo que no se encontraba bien: «Me llama ayer a las 11.30 de la mañana. Me dijo que se encontraba fatal… Yo pensé que era día 29 de diciembre, pensé que tenía que dejar de hacer sus cositas, pensé que quería que le diera el día libre. Hace muchos años que nos conocemos… Le dije que lo necesitaba esa tarde por una serie de temas. Me dijo que haría un esfuerzo y que lo intentaba. Le vi la cara y pensé para mis adentros que sí que estaba mal. Estaba mal y hoy ha vuelto», decía agradecido y pidiendo un aplauso de todos los colaboradores.