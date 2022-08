Se acabó lo bueno. Rafa Nadal ha pasado unas semanas increíbles al lado de su familia y amigos en Mallorca, su tierra natal en la que siempre disfruta de sus merecidas vacaciones. El hecho de estar viajando durante todo el año le lleva a querer estar en casa cuando tiene periodos de descanso. Pero esto ha llegado ya a su fin. Y es que el tenista ya se encuentra en Cincinnati, donde se disputa el Masters 1000 del 13 al 21 de agosto.

El tenista ya está centrado en el Masters 1000 de Cincinnati

«👋 home #Mallorca ✈️ Cincinnati 😀 Very happy to play again in Cincy. Flying there tomorrow 😉 [«Adiós casa #Mallorca. Vuelo a Cincinnati. Muy feliz de jugar otra vez en Cincy. Vuelo allí mañana»], escribía hace unas horas junto a una imagen de él mismo en Porto Cristo, Islas Baleares, donde presume de torso en bañador y deportivas antes de tener que abandonar su tierra.

Ahora toca volver al trabajo, pero en Mallorca ha pasado un verano increíble. Ha descansado en compañía de su familia y sus amigos. Con todo ellos ha hecho muchísimos planes, como salir a navegar por alta mar en su yate, el Great White, donde su mujer, Xisca Perelló, ha sido fotografiada luciendo sus curvas premamá después de confirmarse que estaba embarazada.

Un verano muy especial, el último antes de convertirse en padres

Pero el mar no ha sido el único terreno que han explorado. Y es que también ha habido tiempo para hacer planes en tierra firme. Rafa Nadal ha salido a cenar, ha celebrado eventos familiares e incluso ha acudido a conciertos con amigos. Es el caso de Maluma. El tenista tuvo la suerte de conocerlo y pasar un rato con él después de que disfrutara de sus temazos.

Fue al concierto de Maluma y pudo hablar con él

Además, ha podido pasar una velada de lo más agradable con Sebastian Yatra. No hay duda de que ha sido un verano de conocer a cantantes de moda. Con el colombiano se fue a disfrutar de una cena en Mallorca y de ese encuentro, el tenista sacó la conclusión de que Yatra es un grande: «Hicimos pulso y Yatra me destruyó. Es la verdad y se tenía que decir. @sebastianyatra crack, fuerza sobrehumana 🦾», bromeaba.

Disfrutó de una cena junto a Sebastian Yatra

Rafa Nadal y Xisca Perelló ponen el broche de oro a su relación con la llegada de este bebé

Con este embarazo, la pareja da un paso más en su relación después de 14 años de noviazgo y casi tres años casados. El próximo mes de octubre, precisamente, celebrarán su tercer aniversario de boda. Aunque ambos siempre han sido muy discretos a la hora de hablar de su vida sentimental, en esta ocasión no pueden esconder la felicidad que tienen por la llegada de un nuevo miembro a la familia.