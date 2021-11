Michu hace tan solo unos días hablaba de sus planes de boda con José Fernando. Poco después este enlace fue desmentido por Ana María Aldón, quien además desvelaba que la relación ya estaba rota. Ni se iban a casar, ni vivirían juntos, no siendo este el único detalle que imposibilitaba las nupcias. Y es que a día de hoy se desconoce la fecha en la que el hijo de Ortega Cano podrá salir del centro psiquiátrico en el que permanece desde hace años, una incógnita que ni siquiera ha resuelto su familia. Tras varias reacciones por parte del entorno de de José Fernando, ahora ha sido Michu quien ha roto su silencio en sus redes sociales. «Solía tener miedo de estar sola. Ahora tengo miedo de tener a la gente equivocada a mi lado», ha escrito la joven.

Sin dirigirse a nadie, algunos de sus seguidores consideran que Michu podría referirse a la que ha sido su familia política. La joven ha protagonizado algún enfrentamiento con ellos como, por ejemplo, con Gloria Camila, a la que acusó de no querer prestarle dinero para su hija. Entonces, se enzarzaron, pero por el bien de José Fernando volvió a reinar una paz que se demuestra que era efímera. «Todavía no hay fecha de salida de mi hermano, no sé de dónde se sacará ella la fecha. Es un poco mentira lo que os ha vendido”, decía Gloria Camila hace unos días.

A pesar de que Michu contó en una exclusiva que iba a casarse con José Fernando, semanas antes desmintió que esa boda fuera a tener lugar. Movimientos inexplicables que la familia de José Fernando consideran que no le benefician, pues tienen claro que lo que necesita es estabilidad. Todo apunta a que durante las Navidades al joven le otorguen un permiso para estar junto a su familia, un período en el que quizás se podría reencontrar con Michu y con la hija que tienen en común. La distancia para ellos ha supuesto un gran problema, ya que desde casi el comienzo han tenido que vivir por separado.

Según la joven, se iban a casar en 2022 y entre los invitados se planteaba la posibilidad de que acudiera Rocío Carrasco, dos insinuaciones tras las que la familia de José Fer se ha llevado las manos a la cabeza. En concreto Ortega Cano, quien está muy cabreado por las declaraciones de la que era su nuera, ya que «se está dando por hecho una boda que no existe y ella no se da cuenta del daño que está haciendo con esto a José Fernando». Por el momento, la tensión se ha instalado en la familia, aunque están deseando pasar página y olvidarse muy pronto de este bache. Afortunadamente, la evolución de José Fernando es positiva, tiene una actitud encomiable y tanto él como su círculo desea estar junto a él en una rutina que resulte cómoda para todos.