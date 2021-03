El marido de Rocío Carrasco ha sido uno de los apoyos más incondicionales durante los años de silencio de la hija de Rocío Jurado y ahora ha reaparecido tras el duro testimonio de su pareja.

Las palabras de Rocío Carrasco siguen provocando un aluvión de opiniones, tanto fuera como dentro de los platós de televisión. Aunque la pareja de la hija de Rocío Jurado, Fidel Albiac, ha preferido siempre mantenerse alejado de los medios de comunicación, ahora ha querido dar su opinión tras el duro testimonio que ha dado su mujer durante los dos primeros capítulos de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Aunque la protagonista principal protagonista de esta historia es Rocío Carrasco, hay algunos miembros cercanos a la hija de Rocío Jurado que también han suscitado interés. Uno de ellos ha sido Fidel, con el que ‘Ya es mediodía’ se ha puesto en contacto. «Estaba tranquilo. Fidel Albiac ha asegurado que no va a hablar del tema, que no se va a pronunciar al respecto. El marido de Rocío Carrasco ha insistido en que no iba a hacer ninguna declaración», desvelan desde el programa. Esta decisión la toma para evitar crear más polémica en torno al desgarrador testimonio de su pareja.

Durante la emisión de los primeros capítulos de la docuserie, Rocío Carrasco no solo habla de Antonio David Flores y sus hijos, Rocío y David. Dedica unas palabras conmovedoras a su marido, Fidel Albiac, con el que se dio el ‘sí, quiero’ en 2016, una boda a la que no acudieron sus hijos. Para ella, su marido ha sido un apoyo incondicional durante todos estos años. Y así lo hacía saber públicamente en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Fidel Albiac es el apoyo más incondicional de Rocío Carrasco

«Fidel ha sido mi apoyo y mi terapia», empezaba diciendo en la docuserie. Rocío Carrasco confesó que «ha sido un corazón abierto y sin pedir absolutamente nada a cambio». Consciente de la imagen que tienen muchos de su pareja, Rocío lanzó el pasado domingo un mensaje claro para hacer ver que lo que se dice de él no se ajusta a la realidad: «Es todo lo contrario. Quien lo conozca sabe que lo que digo es verdad. Ya está bien de linchar, de ponerme en un mercado público e ir quitando y arrancando partes de mí», explicaba rotunda.

Rocío Carrasco relata los episodios más duros de su vida por primera vez, ofreciendo una nueva versión de toda la historia que gira en torno a ella, Antonio David Flores y sus hijos. Y era tan inesperado que muchos no se han querido perder la emisión de los dos primeros capítulos de este formato. Y eso se ha notado en las audiencias de Telecinco. Y es que ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ arrasó en audiencias con un 33,2% de share y 3,7 millones de espectadores. ¿Qué nos espera en la siguiente entrega?