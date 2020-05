Vania Millán está viviendo su mejor momento, a pesar de que la situación del país no es la mejor. Y es que hace apenas unas horas anunciaba que había dicho que sí a la pedida de matrimonio de su pareja, el médico estético Julián Bayón. La pareja da un paso más en su relación después de casi dos años juntos.

La modelo no ha dudado en aceptar la propuesta de su pareja y no ha podido esconder su felicidad, a pesar de los complicados momentos que vivimos por la crisis del coronavirus. Ella misma ha mostrado el anillo en su perfil de Instagram, donde, además, ha comentado que tras su petición de matrimonio «no ha hecho otra cosa que llorar».

«Sí… sí … y sí y mil veces si @dr.julianbayon. Pufff os juro que hay días que no paro de dar las GRACIAS por todo lo que estoy viviendo… seguro que no se me olvidarán estos días y este confinamiento… Mi amor… @dr.julianbayon gracias por hacerme tan feliz… podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste… te amo… y me siento ya contigo uno», ha escrito.

Durante estas últimas horas, la pareja no ha parado de recibir mensajes felicitándoles por la gran noticia. Se han convertido en los protagonistas del día, porque las buenas noticias son muy necesarias en tiempos de confinamiento. Este mismo martes, Vania y Julián reaparecían por las calles de Madrid y allí se encontraban con la prensa, que no dudaba en darles la enhorabuena.

«Ha sido un poco sorpresa, no nos ha dado tiempo a organizar nada», decía Vania Millán, que parece que no se esperaba la pedida de matrimonio que le ha organizado su novio. Por su parte, Julián Bayón, muy simpático con la prensa, contaba que estaba cansada por todas las horas trabajando. «Estoy muy contento con el negocio».

Además, hay que recordar que hace apenas unas semanas nacía el hijo de René Ramos, su expareja, y Lorena Gómez. Vania Millán no ha tenido problemas a la hora de compartir con la prensa que sí, que ha tenido tiempo para felicitar al hermano de Sergio Ramos por su reciente paternidad.

Una boda que aún no tiene fecha, pero donde estará seguramente su gran amiga Pilar Rubio. La colaboradora de televisión sigue manteniendo una relación estupenda con Vania, que forma parte de grupo de amigas, con las que se reúnen siempre que sus agendas profesionales se lo permiten. Aunque Vania prefirió no acudir a su boda, sí que estuvo presente en su viaje de soltera.

A continuación, os mostramos todas las fotos de la primera aparición de Vania Millán tras decir sí a su ya prometido Julián Bayón en la pedida: