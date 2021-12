Jesulín de Ubrique ha reaparecido tras anunciar uno de los bombazos del año. Él y María José Campanario se convertirán en los próximos meses en padres de nuevo, una excelente noticia ante la que se encuentran muy ilusionados. Aunque el diestro no ha dado declaraciones tras su inesperada confesión, lo cierto es que su sonrisa le delata. El torero no ha podido esconder su felicidad ante las cámaras y es que está muy contento de tener su tercer hijo en común junto a su mujer. Hasta el momento las pruebas están saliendo muy bien, eso sí, a día de hoy es una incógnita cuál es el sexo del bebé que esperan.

Además, Jesulín ha hecho delante de los reporteros gráficos un gesto que habla por sí solo. Prueba de ello que haya levantado el dedo pulgar como muestra de que no solo están felices, sino de que todo marcha sobre ruedas. La pareja ha querido esperarse a superar el primer trimestre de embarazo para contar públicamente que para sorpresa de todos volverán a experimentar la experiencia de la paternidad. Un momento que ellos deseaban que tuviera lugar, pero que ha llegado de forma completamente inesperada para el matrimonio y para sus hijos.

Vídeo: Europa Press

Quien también se ha alegrado del estado de nueva esperanza de María José Campanario es Belén Esteban. La de San Blas ha comentado que tan solo tiene buenos deseos hacia ellos y es que un niño «es una alegría para cualquier familia». Su intención no es avivar guerras con el padre de su hija y, por ello, no ha dado más declaraciones sobre el hecho de que estén ampliando la familia. El pequeño llega cuando Jesulín tiene 47 años y María José 42, una etapa en la que ya estaban centrados en la pareja y no tanto en la crianza de sus hijos, pues Julia ya es mayor de edad y su otro hijo tiene 14 años.

El nacimiento de su tercer hijo llega tras unos meses complicados. Cabe recordar que el fallecimiento de Humberto Janeiro a los 76 años fue un duro golpe para Jesulín, al igual que para sus hermanos. No obstante, no es el único golpe al que ha hecho frente: la situación sentimental de su hija Julia también ha sido complicado para Jesulín y su mujer. Julia se vio obligada a denunciar a su ex tras protagonizar un percance con él y se ha interpuesto una orden de alejamiento para el futbolista no pueda acercarse a ella. Precisamente esta razón ha sido la que ha llevado a Campanario a trasladarse a Madrid durante varias semanas, ya que deseaba arropar a su hija en su momento más complicado.