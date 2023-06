Primeras imágenes del hijo y la nuera de Carmen Borrego paseando con su bebé

El 5 de junio Carmen Borrego se convirtió en abuela. Su hijo, José María, y su nuera, Paola Olmedo, daban la bienvenida a su primer hijo en común. Una feliz noticia que vino cargada de polémica al conocerse que la hija de María Teresa Campos se había enterado del ingreso de la mujer de su hijo en el hospital La Paz de Madrid para dar a luz por la prensa. Cuatro días más tarde, la colaboradora de televisión ha anunciado que, por fin, ha podido conocer y tener en brazos al recién nacido. Y ahora hemos podido ver las primeras imágenes de la pareja paseando con el recién nacido por las calles de la capital.

'Viernes Deluxe' ha mostrado las primeras imágenes de José María y Paola Olmedo paseando con el pequeño Marc. En concreto, en las instantáneas podemos ver a unos radiantes padres caminando agarrados de la mano y del carrito del bebé mientras se dirigen hacia el Ayuntamiento para terminar con el papeleo del recién nacido. Podemos ver al hijo de Carmen Borrego con una gran sonrisa mientras pasea a su pequeño y se muestra muy pendiente de él y de su mujer en todo momento.

Unas imágenes muy entrañables con las que Carmen Borrego no ha podido evitar emocionarse y sentirse muy orgullosa de su hijo y de su nuera. ‘’Tengo que decir que me emociono al ver las imágenes y sobre todo me emociono como madre y como abuela. No quiero ser vanidosa, pero creo que he sido una buena madre, no me gusta que nadie juzgue a ninguna madre. Hay gente que me juzga sin conocerme, sin saber lo que yo he sido como madre, eso es una cosa que me duele enormemente’’, asegura. Igualmente, la feliz abuela ha asegurado que solo ha visto a su hijo feliz en dos ocasiones. La primera fue en su boda y la segunda en este paseo.

Carmen Borrego ya conoce a su nieto

Han sido unos días muy difíciles para Carmen Borrego pues ha preferido no acudir al hospital para evitar el ruido mediático al que su hijo no está dispuesto a aceptar. Por eso, cuatro días después del nacimiento del pequeño, la colaboradora ya ha podido conocer al pequeño, un momento único para ella y que no ha sido capaz de describir con palabras. Ha compartido con todos la feliz noticia para poner fin a cualquier tipo de especulaciones y para evitar la persecución mediática hacia ellos. Sobre el recién nacido tampoco ha querido dar detalles, aunque ha dejado claro que va a ser una abuela muy cariñosa. "Estoy emocionada, estoy encantada con mi hijo y con mi nuera. Voy a ser una abuela súper cariñosa. No tiene nada que ver con un hijo. Un hijo lo tienes recién nacido y es una responsabilidad. Con un nieto es para disfrutar. He pasado los tres peores días de mi vida, pero ha valido la pena. Soy feliz quiero que ellos sean felices. Tienen un bebé precioso", ha admitido.