Primeras imágenes de Patricia Donoso tras abandonar 'Supervivientes 2023'

Patricia Donoso ya está en España tras abandonar 'Supervivientes 2023'. Su aventura ha sido muy efímera, tan solo ha sido capaz de aguantar 72 horas allí antes de plantearse abandonar. Ni las palabras de su marido Charles, ni los intentos de su querido Jorge Javier Vázquez por evitarlo han funcionado. Este mismo martes ya estaba de vuelta y las cámaras la han captado nada más aterrizar en el aeropuerto. No ha pasado desapercibida ya que venía aislada del mundo con unos fuertes auriculares y junto a varias personas del equipo del programa. Por todo ello ha sido imposible que respondiera a las preguntas de la prensa que la esperaban allí y le planteaban, incluso, si su marido se atrevería a ir en su lugar a la isla.

Vídeo: Europa Press

Solo les ha dedicado pequeñas sonrisas y se ha subido a una furgoneta rumbo a su vuelta a la realidad, como puedes ver en el vídeo que te ofrecemos. En la isla no se sentía para nada ella misma. Por más que se disculpaba con todos los que habían apostado por su permanencia, no quería continuar. Tenía la sensación de que "no estoy haciendo televisión, no estoy dando de mi lo que verdaderamente soy". En 'Conexión Honduras', tan solo dos días más tarde seguía sin cambiar de opinión a pesar de las consecuencias. "No voy a dar marcha atrás. Si las puertas de Telecinco se cierran para mí lo tengo que asumir, es lo que hay", sentenciaba. Es habitual que, cuando un concursante abandona este reality por voluntad propia, pase un tiempo hasta que vuelva a salir en televisión.

Bien existe la posibilidad de que pueda ser recibida en plató, pero es algo que sólo el tiempo dirá viendo otros casos anteriores. Ella misma lo asumía cuando le decía al presentador que, lo que más le dolía, "es separarme de ti". Ahora tendrá que afrontar todas las críticas que se han vertido tras esta decisión. El siguiente paso será ver desde España la trayectoria de sus compañeros, que posiblemente den la bienvenida a un nuevo superviviente. Aunque abandonó, el concurso continúo sus planes y, tras la expulsión de Jaime Navas al destierro, hay un hueco que cubrir ante la previsión inicial.

Patricia Donoso vuelve con las ideas muy claras

En su paso por Honduras Patricia Donoso ha tenido tiempo para pensar. En esta decisión de poner rumbo a España nadie podía interferir y así lo había dejado antes de marcharse. La llamada de su marido Charles al programa cuando esta manifestó sus ganas de irse solo hizo que su enfado aumentara. "Ella puede, siempre ha podido con todo. No conozco mujer que sea más fuerte", le confesaba su marido. Las palabras hicieron el efecto contrario en la ya ex superviviente que solo veía una intervención forzada. "Llevamos 7 años casados ya y sé cuándo me está mintiendo", exponía antes de aclarar que lo había visto muy forzado.

No quería recapacitar y que le hicieran cambiar de opinión. "Nadie me mintió ni me dijo que era un paraíso" pero estaba convencida de que solo era un lastre ya para la convivencia. Aunque sus compañeros de isla le dijeron lo contrario, ya estaba todo en marcha: "Estoy minando a mis compañeros. Les haría un daño al quedarme". Para el recuerdo, al menos, tendrá su salto del helicóptero y esos primeros días, previos a que se establezcan los lazos de unión y los grupos correspondientes.