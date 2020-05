Hace unos días que la periodista Inés Ballester confirmó que había superado el coronavirus y contó el estremecedor relato sobre cómo había sufrido a consecuencia de esta pandemia que ha azotado a más de 181 países. Ahora, y tras superar esta enfermedad, Ballester ha reaparecido por las calles de Madrid tras pasar la cuarentena en casa. Eso sí, lo ha hecho con todas las medidas de seguridad pertinentes, pues ha llevado una mascarilla para evitar la propagación y el contagio de esta enfermedad.

Inés Ballester vuelve a su puesto de trabajo tras superar el Covid-19

Nos hemos encontrado a Inés Ballester por las calles de Madrid. Eso sí, se ha mostrado muy cauta y no ha querido responder a las preguntas de la prensa que mostraban su preocupación tras su relato sobre su enfermedad. La periodista ha salido de un portal y se ha montado directamente en un coche que le estaba esperando en la calle sin responder a las preguntas de la prensa, que han querido conocer en qué estado se encuentra ahora tras superar la enfermedad.

Ballester ha acudido a Telemadrid donde tiene previsto empezar nuevos proyectos televisivos. Es en esta cadena donde la hemos visto durante los últimos meses al frente del magacín ‘Está pasando’. Se trata de un programa con conexiones en directo, mesas de actualidad y de contenido social, y secciones de utilidad práctica como nutrición, gastronomía, salud o consumo… Ahora, tras superar la enfermedad regresa a su puesto de trabajo y además parece ser que empezará un nuevo proyecto.

Inés Ballester ha mostrado su preocupación ante la grave pandemia mundial que está atravesando todo el mundo. De hecho, ella quiso contar su estremecedor relato sobre cómo vivió ella en sus carnes esta enfermedad. Además, llegó incluso a confirmar que todavía tenía pesadillas por lo mal que lo había pasado. Este ha podido ser uno de los motivos por los que no ha querido responder a los periodistas , ya que no quiere recordar los complicados momentos que ha vivido.

La periodista confirmó que había superado el coronavirus

En una entrevista concedida a ‘El País’, la presentadora ha explicado que ahora está en casa, aunque reconoce que aún tiene pesadillas por todo lo que ha ocurrido, después de haber permanecido 21 días ingresada en un hospital por neumonía bilateral. «Para mí el virus ha sido peor que el cáncer. Con el cáncer sabes que te puedes morir, pero no sentí dolor ni soledad y sí el calor de los míos y de muchas personas que lo han pasado. Tuve médicos que sabían lo que hacían y eso me daba seguridad y tranquilidad. Lo peor de este virus es la soledad. El cáncer no me cambió la vida. Salí con la misma mala hostia de siempre. Ahora no, ahora estoy muy flojita. Se me pasará, pero esto me ha tocado mucho«, explica la que fuera conductora de ‘Amigas y Conocidas’.

A pesar de que ya se encuentra en casa, la periodista de Castellón continúa su batalla para poder recuperarse al 100% y acabar con las secuelas que le ha dejado la enfermedad: «Los pulmones no están del todo bien. Hago yoga online, psicóloga online, tomo un vino con las amigas después de los aplausos online, todo online, con lo callejera y lo tocona que yo soy. Estoy rara».

Además, en dicha entrevista ha afirmado que ha pasado por momentos muy duros: «He oído poco hablar de lo mal que se pasa. Yo me fui encontrando no mal, fatal. Perdí las zapatillas y por no agacharme fui descalza. La pesadilla de ducharte con el gotero y el oxígeno. Todo era una montaña horrorosa de cosas que me sentía incapaz de hacer. Fue en las primeras semanas. El mío, y todos, eran hospitales de campaña. Los sanitarios se han dejado la vida, pero el enfermo se siente solo. Son momentos muy duros en todos los sentidos. De dolor físico, de soledad, de depresión, de miedo».

Lo cierto es que la presentadora siempre ha sido muy hermética a la hora de hablar de su vida privada y mostrar su lado más personal. En 2017, durante el programa que presentaba en La 1, quiso hacer una excepción y compartir con los espectadores una buena noticia. «Hace cinco años me detectaron cáncer y ayer me dieron el alta. No saben lo que esto significa. Mando un beso a los médicos que investigan y para todas las personas que están pasando por esto», reconoció emocionada. Ahora también ha querido compartir con todos haber superado esta enfermedad e intentar concienciar a las personas de la gravedad de la situación, ya que muchos se han saltado el confinamiento desde que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, hace ya casi dos meses.