Vanesa Romero y Santi Burgoa se convirtieron en la pareja sorpresa del otoño y a día de hoy siguen paseando su amor por diferentes puntos del mundo. Sin embargo, como todas las parejas, la actriz y el presentador de televisión tienen también momentos de tensión. Y de eso hemos sido testigos mientras buscaban la salida en el aeropuerto de Madrid después de volver de un viaje. La actriz y el presentador se muestran tensos, él incluso resopla mientras ella pone cara de reproche.

La pareja ya está de vuelta en España después de pasar unos días en Brujas. Vanesa Romer y Santi Burgoa llegaba al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras pasar unos días juntos fuera, que han disfrutado al máximo a juzgar por las imágenes que han compartido en sus respectivas redes sociales. Caminan uno al lado del otro mientras llevan sus maletas hasta la fila de taxis para volver a casa.

La actriz y el presentador, tensos a su vuelta a Madrid

Vídeo: Europa Press.

Están viviendo con tanta felicidad su noviazgo que no han dudado en viajar hasta Bélgica para dar rienda suelta a su amor. Durante muchas semanas, Vanesa Romero y Santi Burgoa han jugado al despiste y han dejado a la vista de todos sus citas, aunque no aparecían juntos en las fotos. Algo parecido ha ocurrido en su escapada a Bélgica. La actriz y el presentador han compartido por separado algunos posados admirando el paisaje del país. No obstante, la pareja ya no se quiere esconder y ha publicado un pequeño vídeo en el que confirman que están juntos disfrutando de la decoración navideña de Brujas.