Nacho Palau ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Clínic de Valencia este pasado jueves a consecuencia de una reacción alérgica. El concursante de ‘Supervivientes‘ ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud debido a que hay mucha confusión acerca de su paso por el hospital y el quirófano. Muy pocos saben la verdad sobre su ingreso. SEMANA ha podido hablar con una persona muy cercana al escultor para saber qué le ocurre.

Hay mucha preocupación por el estado de salud de Nacho Palau puesto que hay muchas voces que apuntan a que su ingreso en el hospital y haber pasado por quirófano. «Algo le han encontrado al venir de ‘Supervivientes’«, cuenta una persona cercana al ex de Miguel Bosé a SEMANA. En concreto, este allegado nos cuenta que las condiciones extremas de supervivencia podrían haber hecho mella en él. «Podría ser una consecuencia de las condiciones extremas que pasan en la isla», nos aseguran.

«Antes de participar en ‘Superviviente’ les hacen un chequeo médico, pero eso no sirve para ver cosas más graves que podía tener y que su participación en el programa, con déficit de alimentación y condiciones pocos saludables, podrían haber sido negativas para su salud«, cuenta esta persona cercana a Palau a esta revista. Lo cierto es que desde que se conociera la noticia de su ingreso en el hospital, el escultor no se ha pronunciado al respecto, no ha querido alarmar a sus amigos ni a sus seguidores.

Este viernes, Desireé Rodríguez apuntaba en ‘Sálvame’ que el valenciano no podía respirar y estaba en tratamiento para calmarle los dolores. Por su parte, Marta Peñate también ha mostrado preocupación por el estado de salud de su compañero después de que le escribiera un mensaje y este no le contestara de inmediato. «Me parece muy raro porque siempre me contesta. Lo he llamado y tampoco me lo ha cogido», apuntaba.

Una reacción alérgica provoca que no esté en el debate final de ‘Supervivientes’

Hace unas semanas, Nacho Palau sorprendía a todos con su ausencia en el debate final de ‘Supervivientes’. Entonces, Carlos Sobera aseguraba nada más arrancar el programa que se trataba de una indisposición. El problema ha sido provocado por una alergia. «No es nada grave», tranquilizaba el presentador. El valenciano sí se pronunció al respecto a través de sus redes sociales y explicaba que fue precisamente este el motivo por el que no pudo rendir al máximo en la gala final. También fue la razón por la que tenía su rostro muy hinchado. «Después de tanto esfuerzo no estaba ni al cincuenta por cien. Estaba medicado con un corticoides por esta reacción alérgica. Fue un fastidio».