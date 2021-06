Preocupación por la salud de José Ortega Cano: Ana María Aldón explica qué le pasa

Están siendo meses muy complicados para la familia de Rocío Jurado. A pesar de que la artista acaba de cumplir 15 años desde su fallecimiento, todo su entorno se encuentra en el punto de mira por las explosivas declaraciones de su hija, Rocío Carrasco. Ahora más si cabe que se acaba de anunciar una segunda parte de su docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, pero en esta ocasión bajo el título de ‘En el nombre de Rocío’. Ahora hablará de los motivos que le han llevado a no mantener ningún tipo de relación con los Mohedano y con José Ortega Cano. Precisamente, el entorno más cercano al torero ahora muestra su preocupación en torno a su estado de salud. Ana María Aldón revela que ha tenido que acudir a realizarse una prueba en mitad de esta tormenta mediática.

Ana María Aldón reapareció horas después de que el diestro acudiera al hospital a someterse a una prueba derivada de sus problemas de salud. La colaboradora de televisión acudió a la presentación de un concierto de Pitingo, donde además se reencontró con Rocío Flores. Ana María habló sobre cómo se encuentra el torero en mitad de este vorágine en la que se ha visto envuelta tras el anuncio de la segunda temporada del documental de Rociíto. Además, ha revelado el motivo por el que el torero no pudo acompañarla al show.

«No está muy bien, le han hecho una prueba, un TAC coronario con contrastes, para ver cosas suyas del corazón, no nos han dado los resultados. Anímicamente y físicamente está bien, pero le tocaba hoy la prueba casualmente», ha dicho la colaboradora de televisión en el photocall del concierto de Pitingo. Además, ha confesado que el torero no está viendo el documental de Rociíto: «No ha visto nada» y, que aunque ella sí lo ha visto, prefiere guardarse su opinión y que sabe que espera de ella para esta segunda temporada, que llegará a la pequeña pantalla en otoño de este año.

La hermana del torero desvela cómo se encuentra Ortega Cano

A pesar de que Ana María Aldón ha asegurado que físicamente y anímicamente se encuentra bien, la familia está preocupada por el torero. Así mismo lo revela la hermana del diestro, Mari Carmen Ortega, que acompañó a su cuñada al espectáculo. «Mi hermano está un poco regular, le han hecho una prueba. Está un poquito venido abajo. Él es una persona muy familiar, nunca ha entrado en polémicas de nada, entonces no le gusta el mal rollo», ha asegurado tras las palabras de su cuñada. Puedes ver todas las declaraciones al respecto y qué opina de la segunda temporada de la serie documental, en el siguiente vídeo.

Vídeo: Europa Press