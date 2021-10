La presentadora de ‘Viva la vida’ ha disfrutado de unos días en compañía de su madre, con la que se ha hecho una foto y a la que ha dedicado un mensaje lleno de amor.

Aunque su trabajo le obliga a establecer su residencia habitual en Madrid, Emma García vuelve a su tierra siempre que puede. Lo bueno es que el hecho de que su trabajo sea los fines de semana, esto le permite viajar entre semana al lugar que quiera. Después de un tiempo sin ver a su familia, el viaje que ha hecho estos días ha sido a Ordicia, donde se ha reencontrado con su madre.

Por suerte, les ha hecho un tiempo increíble, lo que les ha permitido salir a pasear. Aprovechando este plan, la presentadora de ‘Viva la vida’ se ha hecho una foto con su madre, en la que aparecen ambas muy sonrientes. Y es que hacía mucho tiempo que no disfrutaban de tiempo juntas y lo han disfrutado mucho.

Emma García no ha dudado en compartir la imagen presumiendo de madre. Y junto a la instantánea, le ha dedicado un bonito y emotivo mensaje: «¡¡¡Siempre hay alegría contigo ama!!! ¡¡¡Eres mi luz!!! 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 #MiTesoro #MiFamilia #MiAma #FelizContigo #DisfrutandoDeOrdizia #MiTierra #MiHogar #MiPaz #FelizJueves #SeguimosEnLaRed«, ha escrito la presentadora de televisión.

Emma García ha compartido una foto junto a su madre

De esta encuentro ha preferido no compartir más detalles. Lo que sí ha querido dejar claro es cómo se siente después de haber pasado tiempo con ella. Y es que la considera no solo su madre o su hogar, también asegura que cada vez que se reúne con ella no puede estar más feliz. Y su cara es reflejo de todo eso.

No es muy dada a compartir imágenes con ella en las redes sociales. De hecho, se ven más veces de las que la presentadora muestra en su Instagram. La última vez que compartió una instantánea junto a su madre fue el 23 de junio de 2020, cuando viajó hasta su tierra después de meses intensos y duros de confinamiento. Fue un reencuentro que le provocó mucha emoción, ya que los meses más duros de pandemia se hicieron muy complicados.

Hacía más de un año que no compartía ninguna foto junto a ella

«¡¡¡Mi luz, mi guía, mi refugio… mi ama!!!🌹❤️

#FelizMartes #MiTierra #MiGente #MiFamilia #EnCasa #Emocionada #QuéGanas #ColeccionaMomentos #SeguimosEaRed«, escribió hace ya más de un año en sus redes sociales junto a una instantánea muy parecida a la que ha compartido ahora.

Unas días de relax muy necesarios

A pesar de que volvió de sus vacaciones hace ya semanas, Emma encuentra luego huecos para disfrutar de planes fuera de la tele. Y es que no hay nada como buscar momentos de relax y desconexión fuera del trabajo para volver con las pilas cargadas. Esto es lo que ha hecho ahora cuando está a punto de presentar su programa este próximo fin de semana, donde volverá a hablar de los temas de actualidad de corazón y donde se reencontrará con sus compañeros de trabajo, con los que mantiene una increíble relación tras las cámaras.