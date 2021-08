La cantante ha compartido una foto en ropa de baño que ha desatado pasiones.

Una vez más, Rosalía ha vuelto a subir la temperatura de las redes sociales con un posado en ropa de baño que ha cautivado a su legión de seguidores. La cantante ha subido a su perfil de Instagram varias imágenes presumiendo de tipazo en un bikini negro que ha generado una oleada de halagos entre sus fans.

Convertida ya en un icono de la música, la joven ha mostrado en las plataformas digitales cómo se divierte en aguas cristalinas con un bikini de corte asimétrico, braguita de tiro alto y tiras interminables que resaltan de manera muy especial su silueta. Sus fotos no han dejado indiferente a nadie. Comentarios como «guapa»,»lindona», «qué cuerpazo, reina», «mami» o «la sirenita» han corrido como la pólvora en su perfil de Instagram poco después de hacer público su post.

En sus instantáneas, que bien podrían haber sido tomadas en un lugar del Caribe, la catalana se muestra radiante en sus días de descanso en la playa. En la actualidad vive a caballo entre Barcelona, Miami, Los Ángeles y Nueva York. Pero no para. Es habitual verla en distintos rincones del mundo, a los que se traslada para grabar nuevos sencillos de su imparable carrera musical, o para ofrecer recitales en directo.

Entre sus proyectos más inmediatos destaca un sencillo que va a grabar junto a Diego El Cigala. Según ha podido saber SEMANA, la cantante tiene previsto lanzar próximamente un single junto a uno de los máximos exponentes del flamenco en España, que este verano se encuentra de gira en nuestro país.

Hace dos semanas, la intérprete de ‘Con altura’ o ‘Malamente’ visitaba su ciudad natal, Barcelona, para disfrutar de unas tapas en compañía de unos amigos. La cantante es así: a veces sofisticada, a veces llana y urbana como una joven más de su edad. Prueba de que no va de diva es que hace apenas tres semanas recomendaba el gazpacho de Belén Esteban en sus redes sociales. Su publicación despertaba una verdadera avalancha de comentarios. Según ella, el gazpacho de la marca ‘Sabores de la Esteban’ está «buenísimo». La foto, compartida a través de Stories, tiene su razón de ser en la admiración mutua que ambas se profesan.

La colaboradora de ‘Sálvame’ nunca ha ocultado que es fan incondicional de Rosalía. Tanto le gusta que no ha dudado en defenderla públicamente cuando la han atacado. «A Rosalía la quiero muchísimo. Siempre he sido muy fan suya. Recuerdo que un día en ‘Socialité’ salió un crítico poniéndola fina y me sentí muy indignada. Ella me dio las gracias por Instagram y empezamos a hablar por ahí«, ha contado. Así surgió una amistad que continúa a día de hoy y de la que ambas mujeres dan fe en sus respectivos perfiles de Instagram.