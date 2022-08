Dos meses después de que Piqué y Shakira confirmaran que se separaban, el jugador de fútbol ha reaparecido junto a otra mujer. Está enamorado de Clara Chía, una joven de 23 años con la que pasea de la mano y con la que no duda en besarse delante de cientos de personas. No quieren esconderlo, sino gritar a los cuatro vientos que desean que su historia de amor funcione. Una idea que mantienen ahora, justo cuando se ha confirmado que su relación va viento en popa.

La pareja ha compartido una velada este martes en un restaurante de la ciudad condal, donde acudieron juntos para disfrutar de la compañía del otro. Sin miedo a ser visto, el catalán ha escogido, según el paparazzi Jordi Martín, la terraza de un local céntrico de Barcelona. Quieren llevar sus inicios con total naturalidad, aunque esta actitud es nueva, ya que el pasado fin de semana cuando acudieron a la boda de unos amigos pidieron requisar los teléfonos móviles de los invitados. Fueron requisados en una caja y a la salida se les devolvió. «Le pidió al novio que todos los invitados entregaran sus móviles para evitar fotos indiscretas, a Clara se le veía muy cómoda porque casi todos (incluido el novio) son compañeros de Kosmos, la empresa de Piqué», ha explicado el fotógrafo.

Piqué y Clara se conocieron en una discoteca de Barcelona, donde ella trabajaba como camarera y según cuenta su entorno a Vanitatis «fue un flechazo inmediato». Pero, ¿cómo se encuentra Shakira ante esta noticia? Aunque en las últimas horas se le ha visto jugando al tenis con sus hijos y a algunos amigos, con quienes trata de desconectar, lo cierto es que está triste e impactada con esta noticia que ya copa titulares dentro y fuera de España. La colombiana no ha querido pronunciarse sobre el paso que ha dado Piqué rehaciendo su vida, ya que prefiere no avivar la polémica y no dar su opinión, al menos de momento. Quién sabe si en el futuro escribirá una canción con una letra que vaya dirigida a su ex, con quien se encuentra en la actualidad en litigios.

Cabe señalar que en el mes de abril, dos meses antes de que se confirmara que su relación había saltado por los aires, vio la luz la canción de la artista ‘Te felicito’. Un tema repleto de mensajes que, aunque ella no ha dicho que disparaban contra su ex, ahora hay quien no lo duda. «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda», decía la letra, canción que ya supera las 300 millones de reproducciones.