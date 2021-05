La joven ha puesto tierra de por medio después de mandarle un contundente mensaje a su madre sobre Olga Moreno.

El testimonio de Rocío Carrasco a través de su documental de Telecinco está causando estragos no solo en la sociedad española sino también en el resto de protagonistas implicados en su historia. Semana a semana, el relato de la hija de Rocío Jurado deja en evidencia no solo a Antonio David Flores, sino también a su mujer, Olga Moreno, y su propia hija, Rocío Flores. A pesar de que en un momento optó por el silencio, lo cierto es que la joven ya no duda en pronunciarse sobre las palabras de su madre y hace unos días volvía a renegar de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y lanzaba un sonoro zasca contra su progenitora. Tras esto, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha puesto tierra de por medio y ha encontrado refugio en su círculo cercano, con los que ha disfrutado de un tranquilo plan de desconexión.

Rocío Flores se ha desplazado hasta Calahonda (Mijas), un «lugar mágico» tal y como ella misma ha explicado, para disfrutar de un fin de semana de desconexión junto a unos buenos amigos. Gracias a sus redes sociales como hemos podido descubrir su reencuentro con su círculo cercano y cómo esta se ha mostrado de lo más entusiasmada con la llegada de un nuevo miembro a su familia. En concreto, la hija de Antonio David Flores no podía evitar sonreír de oreja a oreja mientras que acariciaba al cachorro que había adoptado sus amigos.

En medio de su plan de desconexión, para alejarse de todo el ruido mediático, Rocío Flores disfrutó de una agradable velada junto a los suyos en donde pudo degustar un delicioso menú con suculentos platos como huevos rotos con jamón y tarta de queso. Esta escapada, que de momento la ha hecho en solitario y sin su chico, Manuel Bedmar, llega tan solo unas horas después de que saliera en defensa de Olga Moreno después de escuchar como Rocío Carrasco la acusaba de ser una cómplice más. «La única palabra que tengo para Olga Moreno es agradecimiento, me ha dado cariño, me ha dado amor. Me ha educado, nos ha tratado como si fuéramos sus hijos», contaba en ‘El programa de Ana Rosa’.

Las palabras de Rocío Carrasco sobre Olga Moreno

En la emisión del último capítulo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Rocío cargaba con dureza contra Olga: «Es otra sinvergüenza… al final conviviendo con quien vive, pues mucho menos, no te puedes esperar. Es una cómplice de Antonio David Flores, total y absolutamente».

«Es cómplice y en muchas ocasiones ha sido imprescindible para que se me ocasione el daño que se me ha hecho, cosa que al igual yo no he hecho con el padre, no lo he hecho con ella. Nadie me puede decir que yo haya dicho nada de esta chica. No he dicho nada de esta chica. No tiene vergüenza, llevo años sin decirlo», comentaba.