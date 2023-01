‘Tierra, trágame’. Esto es lo que debió pensar Piqué al escuchar durante un partido de la NBA en París al que acudió como aficionado la nueva canción de su ex. Sin saber dónde meterse, mirando su teléfono móvil y tratando de tragar saliva mientras bebía un refresco, el empresario se mostraba visiblemente incómodo. «Pa’ tipos como tú», sonaba en ese momento, justo la estrofa del nuevo tema de Shakira en el que se dirige a él. No pudo evitar que parte de los allí presentes le miraran e incluso bromearan con la casualidad que estaban viviendo en ese momento.

La reacción de Piqué de la que todo el mundo habla

Vídeo: TikTok

Solo y sin nadie cómplice a su alrededor, Piqué no pudo compartir ni una broma ni un ¿dónde me meto? con un amigo en ese momento. Tampoco con Clara Chía, que tampoco había viajado con el exfutbolista a la ciudad del amor. Aunque se desconoce si fue o no una casualidad, lo cierto es que el catalán tuvo que vivir en primera persona y escuchar cómo el resto de espectadores cantaban una canción que no le deja en buen lugar, al igual que sucede con su novia, Clara Chía. Convertido en el absoluto protagonista, confió en que el tiempo pasara rápido y pronto el dj eligiera otra canción en la que él no fuera el foco de atención.

No quiso pronunciarse y esperó a que terminara la canción sin saber que el vídeo que te mostramos ahora se haría viral. Numerosos han sido los comentarios que ha generado estos segundos, instantes en los que se muestra la reacción de Piqué al escuchar una canción que ya es un éxito en ventas. Si bien en España ha demostrado tomarse con humor algunos aspectos de la letra, cuando viaja fuera prefiere tratar de mantener la compostura y no llamar demasiado la atención, actitud que demuestra que el exfutbolista prefiere, en ciertas ocasiones, mantener un perfil bajo.

Cabe recordar que poco después del lanzamiento del bombazo con el que Shakira ha batido récord, Piqué reapareció con un Twingo o un reloj Casio, con lo que intentó dejar ver que no le habían dolido los zascas de su expareja. Al menos esa fue la imagen transmitida durante la Kings League, nada que ver con la mostrada fuera de España, donde lejos de querer hacer ruido, prefiere pasar desapercibido. Un comportamiento que choca de manera frontal con el mostrado con Shakira, quien no puede estar más agradecida con la acogida que ha tenido su nueva canción junto a Bizarrap. Sus ventas y ganancias son imparables, prueba de ello, que allá donde vaya la gente coree su incendiaria letra. De hecho, desde entonces prácticamente todos los días hay fans a las puertas de su casa, gesto que evidencia la huella que ha dejado su última canción.