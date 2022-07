Pipi Estrada se ha convertido en un nuevo concursante de ‘Supervivientes‘ al emular una de las pruebas a las que se enfrentan los participantes en Honduras: el ‘puente de las emociones’. El presentador se ha sincerado sobre algunos aspectos de la vida a través de diferentes palabras como ha sido fracaso o amor, entre otras. Con Carlos Lozano al frente, haciéndole preguntas sobre su vida, Pipi se ha sincerado como nunca lo había hecho antes. Inevitablemente ha hablado de muchos temas, destacando todo lo relacionado con Terelu Campos, su relación y la deuda que mantiene con la hija de María Teresa Campos. «Lo tenía muy olvidado y ahora me estoy ocupando con amigos míos, con abogados, que no me cobran nada. Estamos haciendo una revisión de cantidades. Yo puedo estar sentenciado y castigado a una pena, que es a pagar 60.000 más costas. Es muchísimo dinero«, ha comenzado diciendo al respecto. Pipi Estrada ha revelado que si no hubiese salido a la luz la portada de su beso, todo se hubiera quedado en una aventura: «Te dije que si no hubiese apartado esa portada seguramente solo hubiese sido una aventura. Una vez que se produce la ruptura porque mi mujer me deja fuera y me tira la ropa por la ventana, te puedo asegurar que con el tiempo, unos cuantos meses, me enamoré profundamente. Me enamoré de verdad», dice.