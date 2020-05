Más de 203.000 usuarios, 362 publicaciones. Estos son dos los primeros datos que se extraen del perfil público de Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal, en Instagram. En tan solo dos años ha logrado convertir esta red social en una fuente de ingresos, en ella da salida a algunas marcas publicitarias y, además, es el mejor escaparate para anunciarse ella misma a bombo y platillo. Lo hace a través de imágenes en las que trata de cuidar los encuadres, los enclaves, los filtros, los gestos e incluso las frases que la acompañan, una premisa que suelen cumplir todas las influencer que desean convertirse en un referente que revolucione los esquemas tradicionales de marketing.

Sin embargo, no cumple con un detalle importante: no siempre ofrece contenido inédito y desempolva fotografías que previamente ya había publicado. Tanto es así que SEMANA ha encontrado muchas instantáneas que ya habían sido publicadas, lo que podría poner en jaque su trabajo como influencer. Un movimiento que no ha repetido precisamente en la cuarentena, por lo que quizás no esté tan justificado.

Imágenes recurrentes con amigas, con su progenitora o simplemente sola, pero que demuestran que, sin duda, forman parte de su carrete favorito. Se desconoce si para algunas firmas o marcas este detalle es relevante, pero puede ponerle en el disparadero. Ella, por el momento, está cien por cien implicada en su recorrido como prescriptora de moda y así lo demuestra que hace tan solo unos meses comenzara a trabajar con una nueva agencia. ‘The Lab Talents’ incluyó en su cartera a la hija del diestro convirtiéndose así en compañera de empresa de rostros tan conocidos como Tamara Falcó, Eugenia Silva o su propio tío, Julio Benítez. No obstante, sobre su contratación sobrevoló un halo de misterio. Por parte de la agencia hubo un tremendo silencio y no dieron declaraciones al respecto sobre esta nueva aventura laboral para ella.

Ver esta publicación en Instagram Feliz finde!🖤 Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin) el 24 Ene, 2020 a las 8:51 PST

En sus redes sociales también se ha descubierto cuál es su momento personal. Hace algunas semanas SEMANA se percató que había dejado de seguir al que era su pareja, Javier Calle, reflejando así que no se encontraban en su mejor momento. Ni mucho menos. Días después de que saliera a la luz la noticia volvían a jugar al despiste y se convertían en amigos 2.0, lo que no dejaba claro si habían retomado su relación sentimental o tan solo habían comenzado a acercar posturas.

Ver esta publicación en Instagram PARIS. @madamederosa @thestreetvibe thanks💙 Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin) el 10 Oct, 2019 a las 4:04 PDT

Aunque esta no es la única polémica que ha protagonizado Alba Díaz en la Red. Es una it girl y lo demuestra el hecho de que sus looks copen en numerosas ocasiones titulares, pero para sus followers algunas de ellas tienen demasiados filtros. Esta es una de sus mayores controversias. La joven de 20 años ha sido acusada en varias ocasiones de utilizar Photoshop, e incluso de no parecer ella en sus fotografías.