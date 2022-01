Pilar Rubio y Sergio Ramos están viviendo la vida parisina. La pareja, que se mudó este pasado verano a la capital francesa después de que el futbolista fichara por el París Saint-Germain, están asentado en París y están disfrutando de esta nueva etapa después de tantos años en la capital. Además, como grandes estrellas, ya se codean con la más alta sociedad. Y es que sin ir más lejos, este jueves en la tarde fueron invitados al desfile de la exclusiva firma Louis Vuitton que tuvo lugar dentro de la Paris Fashion Week. Se trataba de un desfile muy especial, ya que se presentaba la colección póstuma del fallecido diseñador Virgil Abloh. A esta cita acudieron celebridades de la talla de Naomi Campbell o J Balvin entre otros. Estando también presentes y representando a nuestro país, Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Pilar Rubio y Sergio Ramos acudieron al desfile de Louis Vuitton en París

La pareja española acudieron a este esperado desfile donde se codearon con las más grandes estrellas del mundo de la moda. Pilar Rubio es una gran seguidora de las firmas de lujo y acudió enfundada en un mono de la maison francesa que le sentaba como un guante. Posaron ante los medios de comunicación que se encontraban en el desfile y posteriormente se sentaron en su sitio, concretamente en el front row, para disfrutar de este momento único y dedicado al mundo de la moda, de la que la colaboradora de televisión es un gran amante. Hay que recordar que su sección en ‘El Hormiguero’ está dedicada al mundo de la moda.

Sergio Ramos y Pilar Rubio disfrutaron de este momento único y tras el desfile aprovecharon para disfrutar de una agradable velada romántica. La pareja se decantó por un exclusivo restaurante de comida italiana, que se llama Cesar Restaurant, en la que degustaron diferentes platos de pasta. Sin lugar a dudas, el broche de oro a una jornada juntos y sin niños. Pero, ¿cómo es el futuro de la pareja? ¿Tienen previsto quedarse mucho tiempo en la capital francesa?

El futuro de la pareja: ¿España o Francia?

Lo cierto es que los compromisos tanto de ella como de él cada vez son más frecuentes en Madrid, ciudad en la que han vivido muchos años. Por eso no sería de extrañar que en un futuro ellos regresaran a casa. De hecho, esta semana, se ha inaugurado un gimnasio que acaba de abrir el futbolista a la capital, bajo el nombre de ‘Sergio Ramos by John Reed’, y que le ha acercado al futbolista a casa. Pero mientras no llega ese momento, Pilar Rubio y Sergio Ramos disfrutan de todo lo que la capital francesa les ofrece y se convierten en personajes super exclusivos.