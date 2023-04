Pilar Rubio se pronuncia sobre la maternidad y hace estallar las redes

Pilar Rubio se ha sincerado más que nunca junto a Laura Escanes en el podcast 'Entre el cielo y las nubes'. La mujer de Sergio Ramos ha hablado de la maternidad y ha recordado que regresó al trabajo al poco de dar a luz. "Se me criticó bastante porque me puse a trabajar bastante pronto. En cuanto me veía recuperada, me ponía a trabajar. Sé que hay una baja maternal. Yo no la tengo, yo soy autónoma", ha señalado.

Unas palabras de la colaboradora, madre de cuatro hijos, que han despertado un sinfín de comentarios en redes sociales. "Si trabajo, cobro. Si no, no cobro", subrayaba tajante en el vídeo. Asimismo, indicaba que siempre había sido una mujer independiente. "Me gusta no tener que dar explicaciones a nadie. Toda mi vida ha sido así y lo seguiré siendo". Muchos tuiteros le han recordado que las autónomas sí cuentan con baja maternal. "Ha tenido 4 hijos, luego 4 oportunidades para saber que un autónomo SÍ cobra baja por maternidad/paternidad, en función de su base de cotización", afirmaba una internauta.

Las respuestas a Pilar Rubio

Muchos tuiteros han aprovechado para corregir las palabras de Pilar Rubio. "Las autónomas tenemos permiso. Podría haber dicho que lo que le pagaría la Seguridad Social no es ni de coña, lo que cobra trabajando y que le compensa más trabajar. FIN. Ya lo de que por un permiso de maternidad te conviertes en mantenida, ya lo dejo para otro día".

Un mensaje que se ha repetido en distintas ocasiones: "Hay baja de maternidad para autónomas, pero claro la base reguladora para esta mujer, es como no cobrar nada". Mientras que otro añadía lo siguiente: "La típica autónoma que no se puede pillar una baja porque, si lo hace, no llega a fin de mes. Hay que entenderla a la pobre". Mientras hay quien ha aprovechado para tirar de humor: "¿Pablo Motos la tiene como falsa autónoma?". Pilar Rubio, de 45 años, ha creado una gran familia junto a Sergio Ramos. El matrimonio, que se casó el 15 de junio de 2019 en Sevilla, tiene cuatro niños: Sergio Jr, Alejandro, Máximo Adriano y Marco. La familia reside actualmente en París ya que el sevillano milita en las filas del Paris Saint-Germain. Es habitual que su mujer regrese a nuestro país para cumplir con sus compromisos profesionales.