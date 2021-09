Pilar Rubio, el refugio de Vania Millán en su proceso para convertirse en madre: «Sabe que tiene mi amor incondicional»

Pilar Rubio ha reaparecido en un evento en Madrid, donde ha promocionado una aplicación móvil de entrenamientos. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ siempre ha sentido pasión por el deporte y ahora es capaz de practicarlo también fuera del gimnasio o de casa, donde normalmente lleva a cabo su rutina. Pilar no ha tenido problemas a la hora de hablar con la prensa sobre su nueva vida entre Madrid y París, cómo llevan sus hijos el cambio y de su amiga Vania Millán

La modelo está en pleno tratamiento para quedarse embarazada, algo por lo que lleva luchando años. Ahora está en plena tercera ronda y toca esperar. Así lo ha dicho ella misma. «Ahora me lo tomo con más ilusión y prudencia», ha comentado. Para Vania Millán está siendo fundamental la ayuda de su familia y amigos. Una de ellas es Pilar Rubio, que aunque no es muy dada a hablar de ciertos temas, ahora ha querido hacerle saber a la modelo que en ella tiene un apoyo.

«Yo la apoyo siempre en lo que ella quiera y en lo que ella necesite, sabe que tiene mi amor incondicional. Está muy bien, la veo todas las semanas. Puedo corroborar que está bien», ha declarado Pilar Rubio, haciendo hincapié en la increíble relación que tienen ambas. Tanto es así que no dudan en quedar siempre que pueden.

A pesar de que ahora puede resultar más complicado por la nueva etapa que atraviesa la colaboradora de ‘El Hormiguero’, esta siempre queda con su grupo de amigas cuando encuentra un hueco en su agenda. Y es que Pilar siempre lo ha dejado claro: está a medio camino entre Madrid y París, porque tal y como ella misma declara: «Mi trabajo está en España y cumplo siempre. Por ahora me organizo bastante bien».

De su vida en París explica que no puede estar más feliz: «Del francés me entero más de lo que yo pensaba. Lo entiendo bastante, pero me cuesta hablar, hago mezcla. Yo me voy sola, soy muy independiente, hago mis aventuras. Me pongo a hablar con todo el mundo», desvela. Además, cuenta cómo llevan la adaptación: «Estamos todos bien, nos estamos adaptando a la vida de París. Lo importante es que el tiempo que estemos juntos, sea tiempo de calidad. Realmente es igual que cuando vivíamos todos aquí. Antes, aunque viviéramos todos aquí, no estaba las 24 horas del día con mis hijos. Yo trabajo fuera de casa, entonces o me clono o es imposible estar en dos sitios a la vez. Lo importante es que ellos se han adaptado muy bien, en su colegio…».

A pesar de que muchos creen que su vida está ya en París, Pilar Rubio pasa mucho tiempo en nuestro país, donde tiene la mayor parte de sus compromisos profesionales: «No echo nada de menos de España porque estoy en España. Olvídate dónde duermo, porque las distancias no son ningún impedimento para poder seguir mi trabajo, al revés. Sergio está muy bien, nos hemos adaptado muy bien, el ambiente es estupendo, la gente es maravillosa. Es un segundo hogar», confiesa.

Con cuatro hijos maravillosos, Pilar Rubio descarta volver a quedarse embarazada. Aún así, si llega otro bebé, estaría muy feliz: «¿Te imaginas que tengo otro? Estoy encantada con mis cuatro hijos, no quiero más. Si viene, viene, eso nunca se sabe, pero de momento con los cuatro terremotos, ya tengo bastante».