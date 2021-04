Tras la confesión de que se han suprimido 11 minutos del capítulo nuevo de Rocío Carrasco, su hija, Rocío Flores, hace una petición a la cadena.

Mucho se está hablado de la decisión de Rocío Carrasco de ponerse en contacto con el equipo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ para que se borren 11 minutos y 38 segundos para proteger a su hija, Rocío Flores. Pues bien, después de que se haya tomado esta drástica postura con el fin de que no se dañen los sentimientos de la joven, ahora esta última ha querido hacer una petición tajante.

Y es que Rocío Flores pide que se emita el documental por completo. «Estoy viendo la docuserie de mi madre y el capítulo de hoy también lo veré. Me gustaría decir una cosa. Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del documental de mi madre porque me quiere proteger. Primero, cuando quieres proteger a tu hija, no haces un capítulo hablando de tu hija, por lo tanto lo de la protección lo pongo en duda. Pido a los responsables del documental y de la cadena, que quiero escuchar el testimonio de mi madre entero, quiero escucharlo, tengo todo el derecho del mundo», ha empezado diciendo.

Ha desvelado que hay ciertas cosas que se le escapan. «Me parece irónico, porque se dice que ha levantado teléfonos para que no se emita, pero se sienta con sentencia en mano. Al equipo médico que tiene, que le recomienda no hablar conmigo, pero sí contar la historia en televisión con cuatro millones de espectadores. Lo único que me pregunto es… ¿Mi hermano está metido en mi pack? ¿No habla con él? No se interesa por su salud, por cómo está… Me parece cuestionable que ahora se oculte un testimonio que está grabado desde hace un años. No tengo miedo a nada. Yo sé muy bien lo que he vivido en esa casa y con eso me quedo», zanja.

Aún así cuenta que lo que cuenta Rocío Carrasco es su verdad. «Ha sido ella la que ha dado el paso de sentarse con sentencia en mano, quiero que se emita todo. No tengo miedo. Estoy destrozada, para mí no es agradable, lo paso mal, pero no creo que tenga que estar llorando por las esquinas. En el mundo de la televisión somos muñecos, pero yo antes de ser un muñeco, soy persona. Creo que no todo vale. Ya no me llames a mí, pero llama a tu hijo».

Este miércoles se emite un nuevo capítulo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En dos partes, Rocío Carrasco empieza contando lo ocurrido desde 2006. Además, habla del grave accidente de Ortega Cano, así como de Rosa Benito y de la apertura del testamento. En la segunda entrega, Rocío Carrasco contará todo sobre el desagradable suceso que ocurrió con su hija, del que han asegurado que se han ocultado cosas para no dejar mal a Rocío Flores.

El cumpleaños más complicado de Antonio David Flores

Hace apenas unos días, Antonio David Flores celebraba su cumpleaños más complicado. En medio de la polémica que ha provocado el testimonio de su expareja, la joven desvela cómo lo han pasado: «No es fácil, no es el mejor cumpleaños, lo hemos pasado en familia, y hemos hecho lo posible para que se sintiera alegre y feliz. Lo he pasado bien… Lo pasé mal frente a la prensa, porque me derrumbé un poco porque me pilló en un momento como bajo, pero da igual. Intentamos pasarlo lo mejor posible y estoy contenta por esa parte».