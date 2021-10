Muchas incógnitas se ciernen sobre esta presunta separación ya que los dos protagonistas han optado por guardar silencio.

Tras un año de gran exposición mediática, Antonio David Flores vuelve a ser protagonista. Esta vez por una supuesta separación de Olga Moreno tras 21 años juntos y 12 como marido y mujer. Por el momento, ninguno de los implicados ha confirmado ni desmentido esta información. Sin embargo, sí que se ha desvelado una petición que habría realizado la última ganadora de ‘Supervivientes’ a su círculo más íntimo.

Olga Moreno quiere saber la verdad. Después de un tiempo en el que han sonado con fuerza presuntas deslealtades por parte del malagueño ha pedido que le cuenten todo lo que sepan. Según ha señalado Terelu Campos durante su intervención en ‘Viva la vida’, la empresaria ha solicitado a sus personas de confianza que si disponen de «información, por favor, que se lo digan». Una significativa petición en un momento complicado, según se apunta el matrimonio no habría superado la crisis que llevaban arrastrando cerca de un año.

Muchas incógnitas se ciernen sobre esta presunta separación ya que los dos protagonistas han coincidido en guardar completo silencio. El ex Guardia Civil ha sido visto esta misma semana junto a su abogado acudiendo a una comisaría para poner una denuncia, aunque no ha trascendido el alcance de esta. Poco después regresaba a Málaga a la casa que ha compartido con Olga Moreno durante los últimos años. Un hecho que evidencia que la relación entre ambos continúa siendo buena.

En el foco de la noticia, Antonio David Flores ha regresado al trabajo y lo ha hecho a través de un canal de YouTube después de que se le cerraran las puertas de la televisión el pasado mes de marzo. Primero ha comenzado agradeciendo el apoyo que le ha brindado la ‘marea azul’ durante esta última etapa de su vida. No se ha pronunciado sobre asuntos personales, pero sí que ha reconocido sentirse «fuerte» a nivel mental. También que afrontaba con positividad las batallas legales que sabe debe lidiar en el futuro.

El origen de una crisis

Hace un año, Antonio David Flores fue testigo de cómo diversas mujeres le acusaron públicamente de ser supuestamente desleal a su mujer. Un punto de inflexión en la relación matrimonial que ha coincidido con un momento muy delicado. Las revelaciones que hizo Rocío Carrasco en su sonada docu-serie fueron demoledoras. Una realidad que no ha ayudado para que las cosas mejoren. El excolaborador se pronunciaba así sobre la última etapa de su vida: «Me han destrozado la vida». También prometía continuar con su particular batalla. «Voy a luchar hasta el final y van a pagar uno por uno por todo el daño que me han hecho a mí y a los míos. Esto solo acaba de empezar y es el pequeño paso de la gran caminata que nos espera. Una caminata en la que me siento más fuerte y acompañando que nunca».