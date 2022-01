Los hábitos y las manías de los famosos son harina de otro costal. Ejemplo de ello, la reconocida por la propia Penélope Cruz, quien para sorpresa de todos ha confesado que por cuestiones de salud todos los días come sal a puñados. Aunque para muchos este hecho puede resultar sorprendente, para la actriz es de lo más normal y es que fue su propio médico el que le recomendó que lo hiciera. Lo ha contado la estrella internacional en el programa de James Corden, a donde acudió como invitada junto a Jessica Chastain tras la participación de ambas en el film ‘Agentes 355’. Fue esta última la que contó a la audiencia que había pillado a Penélope comiendo sal, una anécdota por la que la esposa de Javier Bardem tuvo que explicarse.

«Fue mi cardiólogo quien me dijo que lo hiciera, porque tengo la tensión muy baja. Pero tiene que ser el tipo de sal apropiado. Me llaman la doctora Cruz», comentó entre carcajadas. Precisamente este secreto culinario es el que le ayuda a compensarla, aunque también el que, según otras actriz, le ayudaría a tener la fórmula de la juventud. Jessica bromeó sobre que la ingesta de sal debería de ser «muy saludable», ya que «parece que Penélope tiene 17 años». «A lo mejor todos tenemos que empezar», dijo Chastain ante una audiencia perpleja. No obstante, no es baladí que Penélope se quiera tratar este aspecto, pues podría llegar a sufrir mareos, desvanecimientos o vértigos por culpa de este hecho. Esto sucede debido a la que la presión sanguínea es baja y no llega suficiente flujo de sangre a los órganos vitales, por lo que no recomiendan sobreesfuerzos.

Eso sí, los médicos no recomiendan tampoco abusar de la sal y para ello te aconsejan comer uvas pasas, almendras o, por ejemplo, legumbres, una dieta que también podría seguir Penélope Cruz para mantenerse bien. La actriz a sus 47 años luce un físico envidiable, tanto la piel como su figura aparentan mucho menos, lo cual no es de extrañar dado sus cuidados. A nivel profesional tampoco le va nada mal, prueba de ello, que acabe de ganar el premio como Mejor Actriz de la Sociedad Estadounidense de Críticos de Cine por su papel en ‘Madres paralelas’. Un galardón que podría acercarle a un nuevo Oscar, aunque es una incógnita que todavía no se ha resuelto.

En el programa de James su dieta rica en sal no fue el único asunto que trataron. Penélope Cruz volvió a demostrar su sentido del humor cuando bromeó con el presentador sobre el día en el que se conocieron ella y James Corden, una presentación en la que incluso bailaron. «Estuve persiguiéndote para bailar contigo, pero tú no parabas de escaparte, así que di por hecho que pensabas que era una loca persiguiéndote», dijo Penélope. James trató de evitarla, o al menos, eso dijo Penélope Cruz.