Paz Padilla ha lanzado su primer libro ‘El humor de mi vida’, que ya se puede comprar a través de la preventa, donde relata la historia de amor con Antonio

En febrero de este año, conocíamos la noticia de que Paz Padilla iba a publicar un libro contando cómo superó la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, que falleció en julio del pasado año tras luchar contra una enfermedad. Tal y como anunció la actriz y presentadora, esta publicación vería la luz en abril y aunque ya lo podemos encargar en diferentes plataformas, a ella ya le ha llegado la primera tanda de libros. Paz, que acaba de superar el coronavirus y que incluso tuvo que ser hospitalizada por ello, está muy emocionada con este proyecto que es un homenaje a su difundo marido y a la romántica historia de amor que vivieron. De hecho, hay una tierna dedicatoria que nos ha dejado a todos impactados.

La presentadora nos muestra la dedicatoria de su libro, ‘El humor de mi vida’

Paz Padilla ha mostrado a sus seguidores la portada de su libro, ‘El humor de mi vida’, y ha abierto algunas de las páginas para poder ver el contenido del mismo. Ha sido precisamente en ahí donde hemos podido ver que, como era de esperar, el libro estaba dedicado a él y la dedicatoria que le ha dejado. Esta dice así.

«A mi Antonio,

por su generosidad, su bondad,

su honestidad, su integridad,

su fuerza, su luz,

por hacerme sentir única,

por amarme tanto.

Contigo no le faltaba ninguna pieza al puzzle,

eras perfecto».

‘El humor de mi vida’ es un libro en el que, a través de la narración de su singular historia de amor; la humorista y presentadora comparte el trabajo personal de aceptación realizado para acompañar a su marido en sus últimos días. El amor se entremezcla con el humor descarado que la caracteriza para hablar de la muerte sin tabúes; sin pelos en la lengua y sin miedo. «Nadie nace preparado para morir y muy pocas son las personas que finalmente realizan una adecuada preparación. Somos una sociedad que vive de espaldas a la muerte por puro terror. Rehuimos hablar de ella; nos prohibimos reflexionar sobre ella y negamos por sistema su existencia; por si; de esta manera; logramos evitarla», dice en este libro.

Paz Padilla reveló algunos detalles de su publicación

«No es un libro de autoayuda, pero sí muestro todo lo que a mí me ha ayudado. Recomiendo el libro si te sirve, si lo necesitas. Te explico cuál ha sido mi proceso hasta llegar dónde estoy, a aceptar la enfermedad de Antonio, a acompañarlo a trascender, a aceptar el luto y llevarlo como lo llevo yo, de una forma sana», ha detallado la andaluza. «Detrás del libro hay grandes profesionales. Es un libro en el que vas a reír y vas a llorar. Es inevitable. La vida son luces y sombras».

Con él pretende ofrecer una referencia a quienes también busquen respuestas. «Espero que ayude muchísimo porque la gente tiene miedo a la muerte, no sabe enfrentarse a la muerte y no quiere aceptar la muerte. En esa ‘no aceptación entran en un pozo que es difícil salir. Dicen que la resiliencia es algo que se aprende con la experiencia. Si yo puedo ayudar…», contaba el día que anunció la publicación de este proyecto tan personal y que llega justo tras superar este bache de salud.

La actriz y humorista ha demostrado una gran fortaleza tras la muerte de su marido

Padilla dejó claro que no se trata de un libro de dolor, sino de amor: «Es la historia mía. Es un libro de amor. Antonio era el amor de mi vida. El humor forma parte de mi vida y lo que me ha enseñado la superación». Tras terminarlo se siente bien consigo misma. Y útil para los demás», contaba.

«La muerte de Antonio ha sido para mí muy triste. Sigue siendo triste. Es raro el día que no lloro. Sé que será de por vida. Pero estoy tan en paz, con tanta calma, porque he aceptado que la muerte es un proceso natural. No podemos vivir con la muerte delante, pero tampoco en la espalda. A la muerte hay que llevarla aquí (señalando con la mano un lado)», explicaba Paz Padilla, que tras la muerte de su marido ha demostrado una gran fortaleza.