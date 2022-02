Paz Padilla no está pasando por su mejor momento. Desde que se enzarzara en una discusión con Belén Esteban a raíz de sus declaraciones sobre la efectividad de las vacunas contra el coronavirus, la gaditana no ha vuelto a pisar el plató de ‘Sálvame’. Este mismo miércoles, SEMANA publicaba en exclusiva que la presentadora estaría más fuera que dentro de Telecinco debido a que el grupo de comunicación considera que esta no debe incorporarse al espacio de La Fábrica de la Tele debido a la última polémica. En medio de su futuro incierto, la madre de Ana Ferrer ha evidenciado a través de las redes sociales su malestar con varias colaboradoras del programa (con las que rompe por completo).

Aunque en público guarda silencio sobre cuándo volverá al programa de las tardes de Telecinco, lo cierto es que Paz Padilla ha hecho saber a todos sus seguidores su malestar a través de sus redes sociales con un pequeño gesto que ha pasado desapercibido. Hasta ahora. En concreto, la presentadora de ‘Sálvame’ ha dejado de seguir a Belén Esteban y María Patiño en sus respectivas cuentas de Instagram a raíz de que estas manifestasen que estaban en total desacuerdo con su visión sobre la efectividad de las vacunas contra el coronavirus.

La última vez que Paz Padilla apareció en ‘Sálvame’ fue el pasado 20 de enero. Entonces, la gaditana se enfrentó a una de sus peores tardes debido a su acalorado enfrentamiento con la de Paracuellos. A pesar de que la colaboradora de ‘Sálvame’ dejó claro que no quería entrar en una guerra con la presentadora, esta última acabó abandonado el plató del programa de las tardes de Telecinco al considerar al grito de «paso».

Concienciados con la importancia de la vacunación, el grupo de comunicación ya no acepta cualquier justificación acerca de que «Paz Padilla es así y hay que quererla tal y como es», asegura una fuente cercana a la cadena a SEMANA. Su ausencia en el programa de Telecinco ha llamado la atención de los espectadores, aunque esto ha quedado en un segundo plano después del fichaje de Adela González. Un cambio que casa con los últimos que está teniendo el espacio producido por La Fábrica de la Tele, que lucha por mejorar los datos de audiencia.

Adela González y su fichaje por ‘Sálvame’: ¿será la sustituta definitiva de Paz Padilla?

El pasado lunes 7 de febrero, Adela González aterrizaba en el universo ‘Sálvame’ y debutaba en la edición «naranja» del mismo como presentadora. Con mucha ilusión y cierto vértigo, la presentadora llegaba al programa de la mano de Jorge Javier Vázquez y se encargaba de desempeñar su función. «Contextualizará y aportará datos relevantes que actualicen, complemente o resuman las informaciones y los temas que se traten en cada edición», explicaba así Mediaset en nota de prensa las tareas a las que la de Guipúzcoa haría frente. Aunque los espectadores aún no tienen muy claro su papel dentro del programa, lo cierto es que su fichaje llega en el momento en el que Paz Padilla está ausente. Solo el tiempo dirá si Adela González termina sustituyendo de manera definitiva a la gaditana.

Sea como sea, Adela González se enfrenta a este reto, que llega como un soplo de esperanza para ella. Hace menos de dos años, en medio de la pandemia, la presentadora tuvo que hacer frente a la muerte de su hija Andrea, de tan solo ocho años, tras no superar un tumor que le fue detectado con tan solo seis años de edad. Uno de los momentos más complicados de su vida y sobre los que quiso hacer público en sus redes sociales. «Nuestro dolor infinito se mitiga con ese aliento cercano. El mundo se puso a sus pies, hasta siempre vida mía. Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita», dijo.