«El hecho de que haya muerto mi marido no me ha quitado las ganas de vivir. Estoy triste. Estoy en el camino. Estoy en pleno luto». Y es que gracias a este duro capítulo, el orden de sus prioridades ha cambiado y se ha dado cuenta de que lo más importantes es el amor. «Veo su foto y me sale todo el amor que yo le tenía. Si algo he aprendido en todo el proceso de despedida es que le amaba con locura y le sigo amando con locura», explicaba.