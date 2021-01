La actriz ha compartido su publicación más sorprendente de los últimos meses cuando ha confesado qué enseñanza ha sacado de este complicado 2020.

Están siendo unos tiempos convulsos para todos. Desde que el 14 de marzo del 2020 se decretara el Estado de Alarma en nuestro país por culpa de la crisis del coronavirus, han sido unos meses muy complicados, que han hecho que nuestra vida cambie de manera radical. De hecho, es muy difícil programar cualquier evento o plan, ya que la incertidumbre ante la situación hace que no sepamos si podremos llevar a cabo nuestros deseos.

Esto lo ha vivido en sus propias carnes Paula Echevarría. La actriz española ha sido siempre muy organizada. No olvidaba jamás su agenda, donde tenía todo religiosamente apuntado. Pues bien, desde que estalló la crisis del Covid-19 en nuestro país, Paula vive su día a día de otra manera. Ella misma lo desvela en su publicación más sorprendente de los últimos meses.

«Sabéis una de las cosas que me ha enseñado el 2020? (y estos primeros 13 días de 2021…) A improvisar! Yo era una persona súper cuadriculada, de las de agenda… todo estaba apuntado! Y ahora? Me da la risa! Creo que hace un año que no hago un plan que se pueda cumplir a rajatabla! Covid, confinamiento, restricciones, Filomena, ola de frío… Una de mis frases favoritas siempre ha sido «Lo único constante es el cambio»… pero en el fondo no sabía aceptar cuando eso pasaba… Ahora sí… Nosotros cambiamos, la vida cambia, las circunstancias cambian y hay que saber aceptar y adaptar… Y sabéis qué? Vivo más tranquila ahora que antes! Buen día para todos! ❤», confiesa rotunda.

Aunque era una persona muy de planear todo con antelación y de organizar sus días, no solo en el trabajo, también en el ocio, Paula Echevarría ha cambiado radicalmente su manera de actuar. Y lo ha hecho por todas las circunstancias que nos estamos encontrando desde hace unos meses en nuestro país.

Paula Echevarría ha aprendido «a improvisar» en 2020

Hacía mucho tiempo que Paula Echevarría no compartía a través de sus redes sociales una reflexión de este tipo. La actriz decidió hace un tiempo limitar sus publicaciones más personales. De hecho, la mayoría de instantáneas que comparte tienen que ver con sus looks, sus compromisos publicitarios o presumiendo de barriguita de embarazada.

Como muchos rostros conocidos, Paula también se ha unido a la moda de compartir imágenes de ella misma en la nieve después del paso de la borrasca Filomena por Madrid. Estaba junto a ella y Miguel Torres, Daniela, la hija que la actriz tuvo fruto de su relación con David Bustamante.

Un año muy bueno para la actriz

A pesar de que están siendo unos meses complicados para todos, Paula Echevarría recibía la mejor de las noticias. Y es que el pasado mes de septiembre anunciaba que esperaba su primer hijo en común con Miguel Torres, un bebé que será niño y al que llamarán igual que el exfutbolista. «Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia… en unos meses seremos uno más! ❤», escribía la pareja muy emocionada. Su vida ha dado un giro radical en este último año, coincidiendo con la complicada situación por la que pasa nuestro país.