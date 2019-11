Paula Echevarría lleva desde que oficializó su relación con el futbolista Miguel Torres esquivando rumores de todo tipo: mudanzas, embarazos, bodas, retiradas, distanciamientos… son muchas las cosas que se han dicho de la pareja y que el tiempo ha ido dejando en el baúl de los recuerdos. Pero hay dos temas, el del embarazo y la boda, que continuamente vuelven a rodear Paula y Miguel y anoche, aprovechando el estreno de su nueva película, Echevarría decidió poner los puntos sobre las ies.

«En la nueva casa fenomenal, estoy muy contenta muy muy feliz. Tengo un cocinero maravilloso en casa y ¡así me estoy poniendo! Dejad de decir que estoy embarazada ¡coño!, ¡que no!» confesó Paula sobre los rumores de embarazo. La asturiana ya ha contado que ha engordado unos kilos y que esa es la causa de su cambio físico, pero tener un bebé no está para nada en sus planes.

 

«No nos lo planteamos, y si viene pues claro… sería bienvenido supongo, pero no, no me lo planteo». Además, la exmujer de David Bustamante confesó que su hija ya tiene once años y nunca ha querido tener un hermanito y que por tanto ahora no lo pide. Sobre la boda, más de lo mismo. «Ni nos planteamos ni nos hemos planteado la boda nunca, para nada».

Ver esta publicación en Instagram Best partner… ❤ #MyLove #Mio Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 10 Oct, 2019 a las 3:23 PDT

Poco a poco Paula Echevarría va recuperando el buen trato que ha tenido siempre con la prensa. Tras un divorcio muchísimo más mediático de lo que ella misma habría podido imaginar, la protagonista de ‘Velvet’ ha recuperado la estabilidad y tranquilidad en su día a día.