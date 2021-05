La actriz ha confesado que no se han planteado pasar por el altar puesto que no le dan importancia al matrimonio.

Paula Echevarría y Miguel Torres están pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de que el pasado 11 de abril dieran la bienvenida a su primer hijo en común. Mientras que disfrutan de su tiempo con el pequeño, Mitele Plus ha emitido en primicia el episodio de ‘Planeta Calleja’ protagonizado por la actriz. En su viaje a Kenia a principios de 2020, cuando no había pandemia, la influencer se sinceraba con Jesús Calleja y compartía con él algunos detalles desconocidos sobre cómo fue el comienzo de su relación con el exjugador de fútbol.

«¿Estás, podemos decir, enamorada otra vez?», preguntaba Jesús Calleja mientras que tanto él como la actriz disfrutaban mirando a Miguel Torres jugando a fútbol con unos niños en mitad del campo. «Totalmente», respondía Paula Echevarría con una sonrisa de oreja a oreja. Tras esto, la influencer se abría en canal y reconocía que fue el exjugador del Real Madrid quien tuvo la iniciativa de comenzar a conocerse después de que ambos se reencontraran en 2017 el cumpleaños de una amiga en común.

«Él vivía fuera porque su trabajo tenía que estar fuera, vivía en Marbella. Yo vivía en Madrid, con mi niña, y no me podía mover tampoco. Luego, aparte, estábamos en un momento en el que todo era muy convulso alrededor. Nos encontramos un día, empezamos a hablar por teléfono, primero con un mensaje, luego llamar… Y así estuvimos casi tres meses hasta que nos vimos«, confesaba la asturiana al presentador del programa de Cuatro.

Un comienzo lento que estuvo marcado por la distancia y en la que hubo «muchas circunstancias». De la misma manera, en sus confesiones con el de León, Paula Echevarría hacía hincapié en que no se han planteado pasar por el altar puesto que no le dan importancia al matrimonio. «Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio», explicaba.

Miguel Torres relata cómo vivió el inicio de su relación con Paula Echevarría

Miguel Torres, que también viajó a Kenia para acompañar a la actriz, también compartió confidencias con Jesús Calleja y explicaba que su relación con su compañera de vida comenzó «a la antigua usanza». Ambos pasaron mucho tiempo conociéndose ante de hacer pública su relación. «El deseo de tocar, de besar, de ver, es lo última que necesitas», comentaba sobre el inicio de su noviazgo por teléfono.

«Yo me casé, me divorcié y la vida evoluciona. Tuve la suerte de conocer a Paula y me cambió la vida», comentaba el exfutbolista con una sonrisa de oreja a oreja. Y aseguraba que si ella quería pasar por el altar, tendría que ser Paula Echevarría quien tenía que pedírselo. «Si hay que hincar rodilla ya puede ir poniéndose rodillera«, respondía la actriz.

Paula Echevarría le confesaba a Jesús Calleja que era feliz y se debía a que ella ha apostado siempre por buscar la felicidad. «Las mejores cosas aparecen cuando no las buscas«, aclaraba en clara referencia a su noviazgo con Miguel Torres. Sobre su ruptura con David Bustamante, la influencer aseguraba que «siempre que sientes que fracasas en algo son cosas delicadas. Yo me casaba para toda la vida, el hecho de tener una niña… Pero mientras las cosas se hagan de manera civilizada…». Además, reconoce que tras separarse del padre de su hija mayor, se prometió no volver a enamorarse: «Me construí una casa y le dije al arquitecto que solo quería un lavabo para mí».