4 Carlota Corredera

Carlota Corredera ha aprovechado para desconectar de la rutina. La presentadora de ‘Sálvame’ se ha ido unos días a Mallorca y ha presumido de ellos en redes sociales. «Hace 24 horas estaba subida a un barco en la bahía de Palma, feliz y muy bien acompañada, no se me ocurre mejor despedida del veroño, me he enamorado de Mallorca», comentaba la gallega.