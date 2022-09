¡Empieza el cole! Este miércoles 7 de septiembre ha sido el día en el que muchos niños y niñas han empezado las clases después de tres largos meses de verano. Paula Echevarría ha sido uno de los rostros conocidos a los que ha afectado este día, ya que su hijo pequeño, Miki, fruto de su relación con Miguel Torres, ha ido por primera vez a la guardería. Aunque apenas tiene un añito y cinco meses, sus padres han tomado la decisión de llevarlo para que empiece cuanto antes con la rutina.

El hijo pequeño de la actriz empieza el cole con un añito

«Al cole!!! Siempre nos acordaremos de tu primer día. Aprender, compartir, disfrutar, respetar, tener tus nuevos amiguitos… qué ganas de vivirlo contigo. Estás listo para ello campeón 🎒🏫❤️ #empiezaelcole«, ha escrito una emocionada Paula Echevarría junto a una imagen de su hijo, donde lo vemos con su uniforme y su mochila. Ya está listo para empezar el curso y conocer a sus primeros amiguitos.

Aunque le quedan poco para empezar la etapa de parvulario, donde se le prepara al niño para la enseñanza primaria, sus padres han querido que empiece a sociabilizar en la guardería desde ya. Tanto es así que no han dudado en matricularlo en una donde el curso ha empezado este miércoles 7 de septiembre. Y lo han vivido con emoción.

Tanto los padres como Miki han vivido este día con emoción

Paula y Miguel llevan días preparando la vuelta al cole. No solo le han comprado el uniforme del centro escolar al que va a ir, sino que le han conseguido una mochilita para que el pequeño Miki lleva ahí sus pertenencias. Y no puede estar más feliz. El pequeño ha salido de casa de lo más contento, con su mochila y dando saltos.

Ya de vuelta en Madrid tras un verano con amigas

Hace unos días regresaba a Madrid tras pasar los últimos días de verano en Asturias. Paula Echevarría ha estado allí con su familia y con sus amigas de toda la vida. De hecho, reservó en su agenda un día para estar con ellas. La actriz dejó al pequeño Miguel con su padre para poder disfrutar de una quedada con sus amigas de toda la vida, con las que sigue manteniendo el contacto a pesar de que se encuentran en Asturias.

Después de disfrutar de una cena relajada, en la que el grupo de amigas se puso al día de sus vidas, Paula y sus amigas acudieron a una verbena de lo más animada. El lugar tenía puestos de comida, tómbolas, pero también había un escenario enorme. No han podido ser más felices durante las horas que ha durado su escapada. No hay duda de que fue un plan de desconexión y que no olvidarán jamás.