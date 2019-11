Paula Echevarría y Miguel Torres están terminando su año como pareja de una manera muy especial. El mes de noviembre parece haberles animado a presumir de su amor y en estos últimos días han sido dos las ocasiones en las que han posado juntos delante de las cámaras. La primera fue el pasado viernes durante la inauguración del teatro de Antonio Banderas en Málaga y, la última, este mismo martes durante una gala solidaria contra el cáncer de mama.

Aunque no ha sido su debut como pareja, lo cierto es que era un día muy especial para Paula, puesto que se estrenaba como consorte de Miguel Torres en una gala deportiva. A pesar de que la finalizad del acto era recaudar fondos para investigar contra el cáncer de mama, estaba organizado por el mundo del fútbol y la actriz se pudo codear con algunos compañeros de profesión de su chico.

 

Una cita muy especial en la que Echevarría volvió a demostrar su particular estilo. Lució un original vestido de color malva con las mangas y el pecho de transparencias de la firma Fraile. Un look de lo más original con el que no pudo pasar desapercibida que acompañó de su nuevo corte de pelo y una gran sonrisa.

Tan solo hay que verle la cara para darse cuenta de que está pasando una de las épocas más felices de su vida. Si nunca ha ocultado su historia de amor con Miguel, ahora están viviendo la relación de una manera totalmente diferente, disfrutando más que nunca y presumiendo de una relación que está claro la hace muy feliz.

«En la nueva casa fenomenal, estoy muy contenta muy muy feliz. Tengo un cocinero maravilloso en casa y ¡así me estoy poniendo! Dejad de decir que estoy embarazada ¡coño!, ¡que no!», confesó Paula sobre los rumores de embarazo hace apenas unas semanas, dejando claro que están muy bien tal y como están.