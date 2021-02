Paula Echevarría está en plena recta final de su embarazo, pero ahora ha querido compartir emocionada el tamaño y el peso de su hijo Miguel Jr.

Paula Echevarría está a punto de conocer a su bebé, fruto de su relación con Miguel Torres. A pesar de que es su segundo hijo, la actriz está llevando este embarazo de manera diferente. De hecho, desde el primer momento, se ha puesto en manos de una entrenadora personal para que le haga un seguimiento. De esta forma, cuida su cuerpo con ejercicios adaptados a su estado.

Pues bien, mientras hace deporte adaptado a su embarazo, Paula también está sufriendo ya las conocidas consecuencias de esperar un bebé. Mucho sueño y antojos como comer aceitunas a todas horas. Estas son dos de las consecuencias que está padeciendo no solo ahora, sino durante todo el embarazo.

Como otras muchas embarazadas, Paula cuenta con las aplicaciones de embarazo que podemos instalar en nuestros móviles con la finalidad de hacer un seguimiento de los embarazos. Ella misma ha querido compartir cómo está ahora su bebé, comparándolo con un animal, cuando está entre la semana 28 y 31 de embarazo.

Paula Echevarría comparte cómo está ahora su bebé en su barriguita

Además, hemos podido ver cuál es el peso y la longitud que tiene ahora su bebé. Ya tiene el tamaño de un perrito y pesa entre 1,15 y 1,80 kilos. Además, cuenta con una longitud (de cabeza a talones) de 38 a 42 centímetros. Esta información la ha querido acompañar junto a una etiqueta en la que desea las ganas que tienen de ver su carita: «Waiting for you» («Esperándote»).

Hace unos días, Paula Echevarría sorprendía a sus seguidores compartiendo algo que nunca antes había querido mostrar. Y es que dejaba ver cómo estaba su rostro en plena recta final de su embarazo: «Cara de embarazo nivel 💯 #Feliz

#Redondita #WaitingForYou💙«, escribe la actriz. A pesar de que se ve muy hinchada, no puede estar más feliz.

Ha querido mostrar cómo es su cara de embarazo nivel 100

Aunque está inmersa en una rutina de alimentación equilibrada y ejercicio adaptado, Paula no puede evitar los antojos que le está produciendo el embarazo. Hasta ahora había preferido no compartirlos con sus seguidores, pero hace apenas unas horas anunciaba que tiene el mismo antojo desde el primer día de embarazo: «Y de este antojo hablamos? Este es desde el día 1 de embarazo… y no se me pasa. ¿Alguna se siente identificada?», preguntaba a la espera de saber si es algo normal.

Está siendo un año complicado en general, pero para Paula han sido unos meses de cambios. No solo por el embarazo. La actriz revelaba hace apenas unos días cómo ha cambiado su vida el confinamiento al que tuvimos que someternos desde el mes de marzo y durante tres meses. Su forma de vivir ha cambiado de manera radical.