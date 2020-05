Paula Echevarría lleva unos días de encierro en casa, desde donde se ha mostrado muy activa en las redes sociales. Durante este tiempo ha compartido los memes más divertidos de la cuarentena, también ha recordado algunos de sus planes pasados, cuando todavía se podía hacer vida normal, ha compartido algunos de sus cómodos looks para estar en casa y nos ha dejado ver qué planes hacía con su hija Daniella cuando estaban juntas.

Sin embargo, no hemos tenido muchas noticias de su pareja, Miguel Torres, que desde que tomara la decisión de retirarse del fútbol profesional, vive en el domicilio de Paula Echevarría en Madrid. Y sí, sigue allí. Después de muchos días sin saber del exfutbolista, la actriz ha compartido un vídeo en el que vemos a la pareja disfrutar de un plan de lo más relajado en el salón de casa.

Muchos de sus seguidores se han preguntado durante estos días que por qué ya no sale en las redes sociales de la actriz, que si sigue con él. Y por supuesto que sí. Lo único que ocurre es que desde siempre se han decantado por mantener su vida en pareja en un discreto segundo plano y Paula prefiere no compartir muchas publicaciones junto a él.

Pero ahora Paula ha querido tranquilizar a sus seguidores compartiendo este vídeo, donde enfoca al exfutbolista mientras este mira su móvil con atención. Miguel Torres, al darse cuenta de que lo está grabando, pone una cara muy divertida, que provoca las carcajadas de la actriz.

Con este vídeo, Paula Echevarría desmiente todos los rumores sobre la posibilidad de que lo haya dejado con Miguel Torres. Y es que sí, el exfutbolista sigue confinado en la casa de la actriz, con la que está aprovechando ese tiempo que no tienen cuando tienen que cumplir con sus compromisos profesionales.

Hay que recordar que su relación empezó cuando ella se encontraba en Madrid y él en Málaga, puesto que es en ese equipo en el que jugaba antes de anunciar su retirada. La pareja se veía siempre que sus trabajos les permitía tomarse unos días de relax, y su vida estaba en un tren. De hecho, han sido muchas las veces que los fotógrafos han pillado a uno de ellos o a los dos en una estación de tren.

Unas semanas después de compartir un recuerdo junto a él

A mediados del mes de abril, Paula Echevarría compartió una publicación con Miguel Torres. Un recuerdo de uno de sus últimos viajes que tanto disfrutaron. Sin embargo, la instantánea terminó siendo polémica después de que algunos de sus seguidores le vieran a la actriz, por error, un chupetón en el cuello. Ella no dudó en explicar que no era así.

«Siento mucho decepcionar a quienes han visto un chupetón en esta foto, que no tengo nada en contra de ellos… ni de quien lo dice ni de los chupetones… Pero esto es un claro ejemplo de muchas de las cosas que pasan a veces en las redes sociales… dar por hecho algo a simple vista, y por eso me apetece aclararlo», puntualizaba Paula Echevarría, que no ha querido quedarse callada ante los mensajes que ha recibido.

«Es la bolita de mi pendiente!!! Así que no, no había chupetón, pero sí mucha pasión…», explicaba para tranquilizar a sus ‘haters’. Además, aprovechaba la ocasión para hacer una reflexión: «Esto es una tontería y me da igual, pero esto es una moraleja para que antes de juzgar una imagen a simple vista, nos paremos a pensar… ¿no créeis?», decía contundente para que algunos de sus seguidores se lo plantearan.

Aclarar polémicas no es lo único que ha estado haciendo Paula Echevarría esta cuarentena, que no ha parado de compartir instantáneas con sus más de 3,1 millones de seguidores en Instagram. A continuación, os mostramos todo lo que ha estado haciendo: