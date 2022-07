La actriz está disfrutando de unas vacaciones familiares junto a su actual pareja, Miguel Torres. Sin embargo, en mitad de estos días de asueto y descanso se ha llevado un gran disgusto: algunos de sus fans han intentado ser estafados por un perfil de Instagram que se hace pasar por ella. Paula Echevarría ha denunciado públicamente este hecho, que al parecer no sería aislado en el universo 2.0. Son muchos los rostros conocidos los que, a través de las redes sociales, han denunciado ser víctimas de diferentes tipos de estafas. Ahora, le ha llegado el turno a la actriz que se ha mostrado muy molesta con lo ocurrido. Y así lo ha hecho público.

«Aviso importante. Aunque creo que ya no hay nadie que caiga en este tipo de mentira pero por si acaso ¡ESTAFA! No hagáis caso a nadie que os escriba en mi nombre. Y mucho menos pidiendo dinero«, ha escrito Paula Echevarría a través de sus historias de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores. Un séquito de fans que podrían haber sido víctimas de este tipo de estafas. De hecho, la actriz incluso ha hecho público un mensaje privado que habría recibido una de sus fans a través de un perfil falso.

Paula Echevarría ha hecho público el mensaje que ha recibido una de sus seguidoras

Aunque no está el mensaje completo, se puede leer algunas de las palabras que esta persona escribe a los seguidores de Paula. «Hola hermosa. He visto bastantes comentarios tuyos en mis publicaciones subidas a mi página…». Esto es lo que se puede leer en la imagen compartida por Paula. Aunque no está el mensaje íntegro, se puede entrever que tras este saludo vendría el momento en el que el estafador le pidiese X cantidad de dinero a esta fan por algún motivo que Paula no ha querido hacer público.

La actriz está disfrutando de las vacaciones junto a su hijo pequeño, Miguel Jr

Este disgusto llega justo cuando Paula está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Marbella. De hecho, a lo largo de estos días ha ido mostrando cómo están siendo sus días en la ciudad malagueña, donde suele viajar todos los años. También ha mostrado imágenes inéditas de su hijo, Miki, fruto de su relación con el ex futbolista. «¡Mi disfrutón de mi vida! ¡Qué maravilla ver las cosas a través de ti.. Todas tus primeras veces es como si también lo fueran para nosotros.. todo lo que vas descubriendo es como si también lo descubriéramos nosotros.. Es tan apasionante como agotador vivir la vida con un pequeño tan despierto y con tantas inquietudes como tú… 💙», escribía junto a una batería de fotografías de su pequeño.