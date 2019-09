Paula Echevarría desvela cómo es la convivencia con Miguel Torres

5 También desmiente que esté embarazada

Al igual que también ha desmentido que esté embarazada. La propia Paula ha confirmado que ha cogido algún kilo más, pero que el motivo no es que esté esperando un bebé. Además, Paula asegura que «la verdad es que no tengo ganas. Ni él me lo pide ni yo me lo he planteado, de verdad«, asegura.