Paula Echevarría y Miguel Torres están pasando por una de las mejores etapas de su vida. La pareja está más enamorada que nunca y la actriz no duda en compartirlo con todos sus seguidores a través de sus redes sociales. El exfutbolista ha cumplido 34 años y la protagonista de ‘Velvet’ no ha dudado en montarle una fiesta por todo lo alto en la que no ha faltado ningún detalle.

1 Una gran celebración Después de disfrutar de una romántica cena en pareja con motivo del cumpleaños de Miguel Torres, Paula Echevarría aseguraba que no iba a ser la única celebración. Y así ha sido, la influencer ha esperado a este fin de semana para prepararle un fiestón por todo lo alto. 2 Rodeada por grandes amigos El exfutbolista sopló el pasado 28 de enero 34 velas, pero ha esperado al fin de semana para disfrutar de una celebración por todo lo alto junto a un gran grupo de amigos. 3 No ha faltado ningún tipo de detalle 4 El momento más divertido de la noche El momento más divertido de la noche llegó después de la cena gracias a un karaoke. Poty entonó la famosa canción de Coti «Nada de esto fue un error» y animó a todos los allí presentes. A lo largo de la noche también salieron temas de Mecano y Raphael. 5 Decoración ideal para hacerse fotos La pareja usó un photocall casero de cartón que utilizaron para inmortalizar el momento. 6 Una decoración muy cuidada «¡Que nos gusta una celebración oiga! #CumplePichon34 ❤«, escribía la actriz en sus redes sociales. Ha sido ella misma quien ha compartido con sus seguidores todos los detalles de la celebración de su chico. 7 "Me sumas vida" «Feliz cumpleaños mi AMOR… Hoy sumas un año de vida pero a mi me sumas vida cada día desde que te conocí… Te amo! ❤🌹🔐 #Mío#SiempreJuntos #CumplePichon34″, felicitaba Paula Echevarría.