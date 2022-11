La muerte de Bernardo Pantoja ha supuesto un boom en la familia y es que se han tenido que ver las caras muchos miembros del clan que no mantienen buena relación. De hecho, de ahí que se hayan protagonizados tensas disputas y altercados mientras se velaba al padre de Anabel Pantoja. Pero no todos los reencuentros han sido tensos ni violentos. Al menos no fue el caso de Omar Sánchez y su exmujer, después de tanto trajín que han tenido desde que decidiesen romper su matrimonio y rehacer sus vidas tras su paso por sendos realities.

El empresario canario ha confesado cómo fue su primer cara a cara después de tres meses sin verse, y es que nada más recibir la noticia del delicado estado de salud del que fuese su suegro no lo dudó ni un segundo y dejó Córdoba, donde se encontraba, para poner rumbo a Sevilla y arropar a Anabel Pantoja en uno de los peores momentos de su vida. Dejando el rencor y las rencillas a un lado, su reencuentro estuvo marcado por el cariño que aún se tienen y del que ambos están muy orgullosos. “Fui a verla, le di el pésame y ya me fui”, comenta a ‘El programa de Ana Rosa’ sin mayor reparo.

Omar decidió no estar en el tanatorio, al entender que era un momento delicado para la familia y era preferible dejarles llorar la muerte y vivir el duelo en la intimidad. Sí que acudió corriendo al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para estar al lado de su exmujer: “Después de fallecer un padre es complicado, pero bueno… son cosas que pasan en la vida y hay que estar ahí en los malos momentos”. Y es que Omar Sánchez es consciente de que no puede borrar el pasado que tiene junto a la mujer que más ha amado en su vida, aunque ahora su corazón esté ocupado por otra mujer, María Ruiz, a quien conoció en ‘Pesadilla en el paraíso’. “Le tengo cariño y respeto, eso va a estar siempre”, sentencia.

Ahora bien, Omar Sánchez tuvo suerte en no forzar el encontronazo, pues tan solo vio a Anabel Pantoja y su familia, pero allí no estaba Yulen Pereira, el nuevo amor de su ex. No hubiese pasado nada, pero quizá la noticia se habría desvirtuado al hablar más del reencuentro entre el pasado y el presente de la colaboradora, y no tanto por el duro momento que estaba atravesando, mientras se despedía de su padre. Omar se personó en el hospital el pasado viernes, mientras que el esgrimista lo hizo al día siguiente, el sábado, viajando a Sevilla acompañado de Belén Esteban, que quiso arropar a su amiga en tan duro trance y fue testigo del espectáculo que se vivió y que, por primera vez, le hizo sentir vergüenza por su programa ‘Sálvame’.