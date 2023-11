Paris Hilton da la bienvenida a su segundo hijo con polémica incluida

A sus 42 años, Paris Hilton se ha convertido en mamá por segunda vez. Junto a su marido, el rico empresario Carter Reum, ha anunciado a través de su perfil de Instagram, donde acumula cerca de 26 millones de seguidores, la feliz noticia. La heredera multimillonaria ha compartido el sorprendente anuncio coincidiendo con una de las festividades más importantes de Estados Unidos: el Día de acción de gracias. Otro que ha celebrado a lo grande esta fiesta, valga el apunte, es Pablo Marqués, el novio de Jessica Bueno. El nuevo miembro de la familia Hilton viene a completar la felicidad de sus padres tan solo 10 meses después de que dieran la bienvenida a su primer vástago, Phoenix. La noticia ha sacudido las redes. Nadie podía prever que la 'socialité' estadounidense esperaba un bebé porque, como ya ocurrió con el primero, ni rastro de embarazo.

Paris Hilton confunde a sus seguidores con el anuncio de la llegada de su segundo hijo

"Agradecida por mi niña", ha escrito Paris Hilton en sus redes sociales. Junto a estas bonitas palabras, ha compartido una foto de un tierno trajecito de bebé recién nacido de color rosa donde se puede leer la palabra 'London'. Para rematar el estilismo, unas pequeñas gafas de sol de color rosa y un diminuto peluche acorde con el tamaño de London Ese es el nombre que el matrimonio ha elegido para llamar a la pequeña (Londres, en castellano), haciendo gala de la extravagancia que les caracteriza. La publicación ha generado mucha confusión entre sus seguidores, que no entendían el anuncio y así se lo han hecho saber. A continuación, la heredera del imperio Hilton ha publicado otro 'post' que no dejaba lugar a dudas. Confirmaba, así, que su "princesa ya está aquí" y que ahora es madre de "dos preciosos bebés".

La modelo Naomi Campbell ha sido una de las primeras en felicitarla. Otra de las que no ha querido perder la oportunidad de celebrar la llegada de la pequeña ha sido la 'influencer' Lele Pons, mejor amiga de Paris. La joven, que se casó por todo lo alto este verano en Miami en presencia, entre otros, de Aitana y Sebastián Yatra, no ha podido disimular su sorpresa al enterarse de la noticia. "¡Oh dios mío! No puedo esperar a conocerla. Felicidades", le ha escrito, dejando entrever que no era algo conocido que la también cantante estuviera esperando a su segundo hijo. En estos últimos nueve meses, no ha trascendido ni una sola imagen de ella embarazada. ¿La razón? Porque nunca lo ha estado. La hermana de Nicky Hilton ha vuelto a optar por la gestación subrogada, permitida en Estados Unidos, pero ilegal en nuestro país. Un método al que ya recurrió para "tener" a su hijo Phoenix.

La polémica gestación subrogada a la que también recurrió Ana Obregón

El tema del 'vientre de alquiler', como también se denomina el método elegido por Paris Hilton, no está exento de polémica. Aunque en Estados Unidos es una práctica bastante extendida, no sucede lo mismo en nuestro país. Algunos seguidores de la 'socilité' la han incurrido sobre las motivaciones que la han llevado a pagar a otra mujer para tener un hijo, cuestionando, así, su decisión. El debate de la gestación subrogada en España volvió a resonar con fuerza después de que Ana Obregón se convirtiera en madre de Ana Sandra a los 68 años. La presentadora se marchó a Miami para iniciar todos los trámites y cumplir, así, el sueño de su hijo de ser padre, como ella mismo relató.

Ahora, prepara sus primeras Navidades con la pequeña Anita, como desvelamos en exclusiva en el último número de revista SEMANA. La televisiva bióloga ha vuelto a recuperar la sonrisa gracias a su nieta-hija, que se ha convertido en su motivo para seguid adelantes después de perder a Aless.